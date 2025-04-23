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Depremin ardından en çok sorulan soru: Eve girebilir miyiz? Uzman isimden net yanıt

23 Nisan 2025 günü İstanbul'da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından vatandaşlar büyük panik yaşadı. Depremin ardından en çok sorulan soru ise "Evimize dönebilir miyiz?" oldu. Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla bu soruya net bir yanıt verdi.

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Giriş Tarihi :23 Nisan 2025 , 20:32 Güncelleme Tarihi :23 Nisan 2025 , 20:56
Depremin ardından en çok sorulan soru: Eve girebilir miyiz? Uzman isimden net yanıt

İstanbul ve çevresinde büyük korkuya yol açan 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından binlerce kişi evlerine girip girmemeleri gerektiğini merak ediyor.

Depremin ardından en çok sorulan soru: Eve girebilir miyiz? Uzman isimden net yanıt

🔍 DEPREM SONRASI İLK UYARI: RESMİ KURUMLAR NE DİYORSA O!

Twitter (X) hesabı üzerinden açıklama yapan Görür, vatandaşların evlerine dönüp dönmemeleri konusundaki kararsızlıklarını değerlendirerek şunları söyledi:

Depremin ardından en çok sorulan soru: Eve girebilir miyiz? Uzman isimden net yanıt

"Resmi organların bu binaya girmeyin dediği yerlere kesinlikle girmeyin. Resmi organlarca mühürlenmiş yerlere girmeyin. Evinizde çatlak, yarık vs. varsa girmeyin. Kolon, kirişlerden sesler geliyorsa girmeyin. Kolonlarda patlak, çatlak, kırık varsa girmeyin."

Depremin ardından en çok sorulan soru: Eve girebilir miyiz? Uzman isimden net yanıt

⚠️ KRİTİK YAPISAL UYARILAR:

  • Kolon ve kirişlerde ses varsa: Özellikle gece duyulan çatırdama ve gıcırdama sesleri ciddi yapısal sorunlara işaret edebilir.

  • Gözle görülür hasar varsa: Çatlak, yarık, beton dökülmesi veya kırıklar varsa evinize GİRMEYİN.

  • Resmi mühürlenmiş binalar: AFAD, belediye ya da valilik gibi kurumlar tarafından riskli ilan edilen yapılar kesinlikle kullanılmamalı.

Depremin ardından en çok sorulan soru: Eve girebilir miyiz? Uzman isimden net yanıt

🏡 HASAR YOKSA NE YAPILMALI?

Görür, bu belirtiler yoksa, binada gözle görülür bir risk bulunmuyorsa ve resmi makamlarca herhangi bir yasaklama yapılmamışsa evlere girilebileceğini ifade etti. Ancak "Her ihtimale karşı dikkatli olunmalı, kontroller yapılmadan içeri girilmemeli" uyarısı yaptı.

Depremin ardından en çok sorulan soru: Eve girebilir miyiz? Uzman isimden net yanıt

Fotoğraflar: AA