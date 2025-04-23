Depremin ardından en çok sorulan soru: Eve girebilir miyiz? Uzman isimden net yanıt

Resmi mühürlenmiş binalar: AFAD, belediye ya da valilik gibi kurumlar tarafından riskli ilan edilen yapılar kesinlikle kullanılmamalı.

🏡 HASAR YOKSA NE YAPILMALI?

Görür, bu belirtiler yoksa, binada gözle görülür bir risk bulunmuyorsa ve resmi makamlarca herhangi bir yasaklama yapılmamışsa evlere girilebileceğini ifade etti. Ancak "Her ihtimale karşı dikkatli olunmalı, kontroller yapılmadan içeri girilmemeli" uyarısı yaptı.