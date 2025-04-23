Depremin ardından en çok sorulan soru: Eve girebilir miyiz? Uzman isimden net yanıt

İstanbul ve çevresinde büyük korkuya yol açan 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından binlerce kişi evlerine girip girmemeleri gerektiğini merak ediyor.
🔍 DEPREM SONRASI İLK UYARI: RESMİ KURUMLAR NE DİYORSA O!
Twitter (X) hesabı üzerinden açıklama yapan Görür, vatandaşların evlerine dönüp dönmemeleri konusundaki kararsızlıklarını değerlendirerek şunları söyledi:
"Resmi organların bu binaya girmeyin dediği yerlere kesinlikle girmeyin. Resmi organlarca mühürlenmiş yerlere girmeyin. Evinizde çatlak, yarık vs. varsa girmeyin. Kolon, kirişlerden sesler geliyorsa girmeyin. Kolonlarda patlak, çatlak, kırık varsa girmeyin."
⚠️ KRİTİK YAPISAL UYARILAR:
Kolon ve kirişlerde ses varsa: Özellikle gece duyulan çatırdama ve gıcırdama sesleri ciddi yapısal sorunlara işaret edebilir.
Gözle görülür hasar varsa: Çatlak, yarık, beton dökülmesi veya kırıklar varsa evinize GİRMEYİN.
Resmi mühürlenmiş binalar: AFAD, belediye ya da valilik gibi kurumlar tarafından riskli ilan edilen yapılar kesinlikle kullanılmamalı.