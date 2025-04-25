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Üçlü Pürüz filmi nerede çekildi? Üçlü Pürüz oyuncuları kimler, konusu nedir?

Üçlü Pürüz filminin oyuncu kadrosu, konusu ve çekim mekanları merak ediliyor. Sosyal medyada sıklıkla aratılan filme ilişkin detaylar izleyiciler tarafından araştırılıyor. Peki, "Üçlü Pürüz filminin oyuncuları kimler, konusu nedir?" İşte Üçlü Pürüz filmine ilişkin merak edilenler...

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Giriş Tarihi :25 Nisan 2025 , 22:11 Güncelleme Tarihi :25 Nisan 2025 , 22:11
Üçlü Pürüz filmi nerede çekildi? Üçlü Pürüz oyuncuları kimler, konusu nedir?

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Üçlü Pürüz filminin oyuncu kadrosu, konusu ve çekim mekanları merak ediliyor. Sosyal medyada sıklıkla aratılan filme ilişkin detaylar izleyiciler tarafından araştırılıyor. İşte filme ilişkin detaylar.

(sosyal medya)(sosyal medya)

ÜÇLÜ PÜRÜZ FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Fatih ve Eda, ailelerinden habersiz evlenmişlerdir. Arkadaşları Serhat'tan sahte nikah memurluğu yapmasını ve Adana'da ailelerinin karşısında nikahlarını kıymalarını isterler. Adana'ya yaptıkları yolculukta nikah şahidi olarak yanlarında Haktan ve Utku da gelir. Fakat yolculukları sırasında başlarına gelen talihsizlikler düğüne yetişmelerini epey zorlaştırır.

(Sosyal medya)(Sosyal medya)

ÜÇLÜ PÜRÜZ OYUNCULARI KİMLER?

Okan Cabalar,

Emrah Kaman,

Korhan Herduran,

Müfit Kayacan,

Nilgün Kasapbaşoğlu

Özgür Can Çoban,

Ecenaz Üçer

Hakan Altıner

Selim Erdoğan

Deniz Gündoğdu

Bora Karakul

(Sosyal medya)(Sosyal medya)

ÜÇLÜ PÜRÜZ FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Üçlü Pürüz filmi, 2022 yaz döneminde İstanbul'da ve Bolu'da çekildi. Filmin çekimleri yaklaşık 6 hafta sürdü. Üçlü Pürüz filmi 2023 yılında vizyona girmişti.

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