Üçlü Pürüz filmi nerede çekildi? Üçlü Pürüz oyuncuları kimler, konusu nedir?

Üçlü Pürüz filminin oyuncu kadrosu, konusu ve çekim mekanları merak ediliyor. Sosyal medyada sıklıkla aratılan filme ilişkin detaylar izleyiciler tarafından araştırılıyor. İşte filme ilişkin detaylar.
Üçlü Pürüz filminin oyuncu kadrosu, konusu ve çekim mekanları merak ediliyor. Sosyal medyada sıklıkla aratılan filme ilişkin detaylar izleyiciler tarafından araştırılıyor. İşte filme ilişkin detaylar.
ÜÇLÜ PÜRÜZ FİLMİNİN KONUSU NEDİR?
Fatih ve Eda, ailelerinden habersiz evlenmişlerdir. Arkadaşları Serhat'tan sahte nikah memurluğu yapmasını ve Adana'da ailelerinin karşısında nikahlarını kıymalarını isterler. Adana'ya yaptıkları yolculukta nikah şahidi olarak yanlarında Haktan ve Utku da gelir. Fakat yolculukları sırasında başlarına gelen talihsizlikler düğüne yetişmelerini epey zorlaştırır.
ÜÇLÜ PÜRÜZ OYUNCULARI KİMLER?
Okan Cabalar,
Emrah Kaman,
Korhan Herduran,
Müfit Kayacan,
Nilgün Kasapbaşoğlu
Özgür Can Çoban,
Ecenaz Üçer
Hakan Altıner
Selim Erdoğan
Deniz Gündoğdu
Bora Karakul
ÜÇLÜ PÜRÜZ FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?
Üçlü Pürüz filmi, 2022 yaz döneminde İstanbul'da ve Bolu'da çekildi. Filmin çekimleri yaklaşık 6 hafta sürdü. Üçlü Pürüz filmi 2023 yılında vizyona girmişti.