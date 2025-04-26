DEPREMLER SON DAKİKA : Az önce deprem mi oldu? 26 NİSAN Kandilli AFAD son depremler listesi

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İstanbul'da 23 Nisan'da meydana gelen depremin ardından tedirginlik sürüyor. Kent genelinde zaman zaman hissedilen sarsıntılar, vatandaşları yine aynı soruya yöneltiyor: "Az önce deprem mi oldu?" Artçı depremler paniğe yol açarken gözler, AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin güncel verilerine çevrildi. Peki en son deprem nerede meydana geldi? İşte 26 Nisan 2025 itibarıyla AFAD ve Kandilli verilerine göre Türkiye'deki son depremler listesi...

(Takvim Foto Arşiv) En son deprem nerede oldu? 📍 Marmara Denizi – Büyükçekmece (İstanbul) ve Beylikdüzü çevresi Saat 22:55:53 – ML 3.2 – Marmara Denizi (19.61 km) Büyükçekmece Saat 22:54:38 – ML 3.2 – Marmara Denizi (19.72 km) Büyükçekmece Saat 22:51:24 – ML 1.6 – Marmara Denizi (26.56 km) Büyükçekmece Saat 22:46:42 – ML 2.2 – Marmara Denizi (19.15 km) Büyükçekmece Saat 22:42:23 – ML 1.6 – Marmara Denizi (22.37 km) Büyükçekmece Saat 22:39:00 – ML 1.5 – Marmara Denizi (15.42 km) Beylikdüzü Saat 22:36:16 – ML 2.6 – Marmara Denizi (23.87 km) Büyükçekmece Saat 22:10:27 – ML 2.3 – Marmara Denizi (20.56 km) Büyükçekmece