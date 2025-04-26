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DEPREMLER SON DAKİKA : Az önce deprem mi oldu? 26 NİSAN Kandilli AFAD son depremler listesi

İstanbul'da 23 Nisan tarihli yaşanan depremin etkileri sürüyor. Kent genelinde artçı sarsıntılar devam ederken vatandaşlar tarafından " Az önce deprem mi oldu?" sorusuna yanıt aranıyor. Peki AFAD ve Kandilli kayıtlarına göre en son deprem nerede, hangi şehirde oldu? İşte AFAD, Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü son depremler listesi.

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Giriş Tarihi :25 Nisan 2025 , 23:31 Güncelleme Tarihi :26 Nisan 2025 , 08:42
DEPREMLER SON DAKİKA : Az önce deprem mi oldu? 26 NİSAN Kandilli AFAD son depremler listesi

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İstanbul'da 23 Nisan'da meydana gelen depremin ardından tedirginlik sürüyor. Kent genelinde zaman zaman hissedilen sarsıntılar, vatandaşları yine aynı soruya yöneltiyor: "Az önce deprem mi oldu?" Artçı depremler paniğe yol açarken gözler, AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin güncel verilerine çevrildi. Peki en son deprem nerede meydana geldi? İşte 26 Nisan 2025 itibarıyla AFAD ve Kandilli verilerine göre Türkiye'deki son depremler listesi...

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

En son deprem nerede oldu?

📍 Marmara Denizi – Büyükçekmece (İstanbul) ve Beylikdüzü çevresi

  1. Saat 22:55:53ML 3.2 – Marmara Denizi (19.61 km) Büyükçekmece

  2. Saat 22:54:38ML 3.2 – Marmara Denizi (19.72 km) Büyükçekmece

  3. Saat 22:51:24ML 1.6 – Marmara Denizi (26.56 km) Büyükçekmece

  4. Saat 22:46:42ML 2.2 – Marmara Denizi (19.15 km) Büyükçekmece

  5. Saat 22:42:23ML 1.6 – Marmara Denizi (22.37 km) Büyükçekmece

  6. Saat 22:39:00ML 1.5 – Marmara Denizi (15.42 km) Beylikdüzü

  7. Saat 22:36:16ML 2.6 – Marmara Denizi (23.87 km) Büyükçekmece

  8. Saat 22:10:27ML 2.3 – Marmara Denizi (20.56 km) Büyükçekmece

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

📍 İç Ege Bölgesi – Kütahya / Simav

  1. Saat 22:05:18ML 1.5 – Simav (Kütahya)

AFAD SON DAKİKA DEPREMLERİNİ GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

EN SON DEPREM NEREDE OLDU?

🔴AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre, 26 Nisan sabah saat 07.16'da Konya'nın Cihanbeyli ilçesi merkezli 3,9 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi.

Ev alacaklara kritik liste

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Kandilli Rasathanesi verilerine göre Marmara Denizi'nde, özellikle Büyükçekmece ve Beylikdüzü açıklarında saat 22.05 ile 22.55 arasında büyüklükleri 1.5 ile 3.2 arasında değişen çok sayıda sarsıntı kaydedildi.

6,2'lik deprem köprü kamerasına yansıdı!

(Kaynak: Kandilli Rasathanesi)(Kaynak: Kandilli Rasathanesi)

Kandilli verilerine göre son depremler yukarıdaki gibidir.

KANDİLLİ SON DAKİKA DEPREMLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

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