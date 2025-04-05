Evliya Aykan’ın sevgilisi Asude Kızanlık kimdir? Asude Kızanlık kaç yaşında, nereli, mesleği ne?

Sosyal medyada merak edilen isimlerden biri olan Asude Kızanlık, genç yaşta oyunculuk ve komedi dünyasına adım atan bir isim. Kızanlık, son günlerde oyuncu ve komedyen Evliya Aykan ile olan ilişkisiyle gündeme geldi.
Sosyal medyada merak edilen isimlerden biri olan Asude Kızanlık, genç yaşta oyunculuk ve komedi dünyasına adım atan bir isim. Kızanlık, son günlerde oyuncu ve komedyen Evliya Aykan ile olan ilişkisiyle gündeme geldi.
Asude Kızanlık kimdir?
1999 doğumlu olan Asude Kızanlık, oyunculuk ile ilgileniyor.
Asude Kızanlık mesleği nedir?
Sahne ve ekran deneyimi bulunan genç oyuncu, özellikle reklam ve dizi projelerinde yer alıyor.
Asude Kızanlık kaç yaşında?
Genç isim şu an 24 yaşında.
Asude Kızanlık sevgilisi var mı, evli mi?
Kızanlık'ın komedyen Evliya Aykan ile sevgili olduğu biliniyor.