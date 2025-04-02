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İşte Benim Stilim jüri üyesi Ivana Sert kimdir, mesleği ne? Ivana Sert kaç yaşında, evli mi?

İşte Benim Stilim yarışması yeni sezonuyla izleyiciyle buluştu. Programın yeni sezonunda format değişikliği olup olmayacağı merak edilirken açıklanan jüri üyeleri arasında Ivana Sert hakkındaki bilgiler araştırılmaya başlandı. Peki moda programı İşte Benim Stilim jüri üyesi Ivana Sert kimdir, mesleği ne? Ivana Sert kaç yaşında, evli mi?

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Giriş Tarihi :01 Nisan 2025 , 14:39 Güncelleme Tarihi :02 Nisan 2025 , 11:40
İşte Benim Stilim jüri üyesi Ivana Sert kimdir, mesleği ne? Ivana Sert kaç yaşında, evli mi?

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Ekranların moda programı İşte Benim Stilim yarışması yeni sezonuyla izleyiciyle buluştu. Programın yeni sezonunda format değişikliği olup olmayacağı merak edilirken açıklanan jüri üyeleri arasında Ivana Sert hakkındaki bilgiler araştırılmaya başlandı.

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Ivana Sert kimdir, nerede doğdu?

Ivana Sert, 25 Ekim 1979 tarihinde Sırbistan'ın Zaječar şehrinde doğdu. Modellik kariyeri öncesi on altı yaşına kadar piyano ve bale eğitimi almıştır.

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Ivana Sert kaç yaşında?

Ivana Sert, 25 Ekim 1979 doğumlu, İşte Benim Stilim jüri üyesi olan Ivana Sert şu an 45 yaşındadır.

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Ivana Sert evli mi?

Ivana Sert, 2004 yılında Yurdal Sert ile evlenmiş ve bu evlilikten bir oğlu olmuştur. Çift, 2013 yılında boşanmıştır.

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Ivana Sert'in çocuğu var mı?

Ivana Sert'in Kayon Ateş adında bir oğlu bulunmaktadır.

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Ivana Sert'in mesleği ne?

Kariyerine modellik yaparak başlayan İvana Sert, "Miss Belgrade" unvanını kazanmış ve "Miss Yugoslavia" ile "Miss Globe International" gibi yarışmalara katılmıştır. Türkiye'ye taşındıktan sonra televizyon programlarında jüri üyeliği ve sunuculuk yapmış, moda tasarımcısı olarak da kendi markasını oluşturmuştur. Sert, aynı zamanda ekranların moda yarışması İşte Benim Stilim'in jüri üyelerinden biridir.

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