İşte Benim Stilim jüri üyesi Ivana Sert kimdir, mesleği ne? Ivana Sert kaç yaşında, evli mi?

Ivana Sert, 2004 yılında Yurdal Sert ile evlenmiş ve bu evlilikten bir oğlu olmuştur. Çift, 2013 yılında boşanmıştır.

Ivana Sert'in çocuğu var mı?

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Ivana Sert'in mesleği ne?

Kariyerine modellik yaparak başlayan İvana Sert, "Miss Belgrade" unvanını kazanmış ve "Miss Yugoslavia" ile "Miss Globe International" gibi yarışmalara katılmıştır. Türkiye'ye taşındıktan sonra televizyon programlarında jüri üyeliği ve sunuculuk yapmış, moda tasarımcısı olarak da kendi markasını oluşturmuştur. Sert, aynı zamanda ekranların moda yarışması İşte Benim Stilim'in jüri üyelerinden biridir.