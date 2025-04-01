İşte Benim Stilim yarışması yeni sezonuyla ekranlara geri döndü. Programın yeni sezonunda format değişikliği olup olmayacağı merak edilirken açıklanan jüri üyeleri arasında yer alan Güzide Duran hakkındaki bilgiler araştırılmaya başlandı.
İşte Benim Stilim yarışması yeni sezonuyla ekranlara geri döndü. Programın yeni sezonunda format değişikliği olup olmayacağı merak edilirken açıklanan jüri üyeleri arasında yer alan Güzide Duran hakkındaki bilgiler araştırılmaya başlandı.
Güzide Duran kimdir, nerede doğdu?
Güzide Duran, 4 Ağustos 1980 tarihinde Mersin'de doğmuş Türk sunucu, model ve oyuncudur.
Güzide Duran kaç yaşında?
4 Ağustos 1980 doğumlu olan Güzide Duran, şu an 44 yaşındadır.
Güzide Duran evli mi?
Güzide Duran, 2008 yılında iş adamı Adnan Aksoy ile evlenmiş ancak çift, 2021 yılında boşanmıştır.
Güzide Duran'ın çocuğu var mı?
Güzide Duran'ın Selin adında bir kızı ve Emir adında bir oğlu bulunmaktadır.
Güzide Duran'ın mesleği ne?
Modellik kariyerine Best Model of Turkey yarışmasında birincilik kazanarak başlamıştır. Aynı zamanda televizyon programlarında jüri üyeliği yapmış, oyunculuk deneyimi yaşamış ve moda dünyasında aktif olmuştur.