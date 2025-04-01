Güzide Duran , 2008 yılında iş adamı Adnan Aksoy ile evlenmiş ancak çift, 2021 yılında boşanmıştır.

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Güzide Duran'ın çocuğu var mı?

Güzide Duran'ın Selin adında bir kızı ve Emir adında bir oğlu bulunmaktadır.