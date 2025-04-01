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İşte Benim Stilim jüri üyesi Nur Bilen Yavuzer kimdir, nereli? Nur Bilen Yavuzer kaç yaşında, evli mi?

Moda yarışması olarak ekranlara gelen İşte Benim Stilim, uzun bir aradan sonra izleyicilerle buluştu. Hafta içi her gün yayınlanacak olan İşte Benim Stilim yarışmasında üç isim jüri oldu.Yenilenen jüri kadrosuyla dikkat çeken programda, merak edilen isimlerden biri de Nur Bilen Yavuzer isimli jüri üyesi. Peki Nur Bilen Yavuzer kimdir, kaç yaşında, nerede doğdu?

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Giriş Tarihi :31 Mart 2025 , 15:52 Güncelleme Tarihi :01 Nisan 2025 , 14:42
İşte Benim Stilim jüri üyesi Nur Bilen Yavuzer kimdir, nereli? Nur Bilen Yavuzer kaç yaşında, evli mi?

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Moda dünyasının merak edilen yarışmalarından biri olan İşte Benim Stilim, uzun bir aranın ardından izleyicilerle yeniden buluştu. Hafta içi her gün yayınlanacak olan yarışmada, jüri koltuğunda oturan üç isim belli oldu. Sunuculuğunu Öykü Serter'in üstlendiği yarışmanın jüri koltuğunda Ivana Sert, Güzide Duran ve Nur Bilen Yavuzer oturuyor.

(Sosyal medya)(Sosyal medya)

Nur Bilen Yavuzer kimdir, kaç yaşında, nereli?

Nur Bilen Yavuzer, 1980 yılında Ankara'da doğmuş bir güzellik uzmanı, girişimci ve sosyal medya fenomenidir. Lise eğitimini Güzel Sanatlar Lisesi Müzik bölümünde tamamladıktan sonra, Bilkent Üniversitesi Turizm bölümünden mezun olmuştur.

(Sosyal medya)(Sosyal medya)

Yaklaşık 13 yıl turizm sektöründe çalıştıktan sonra güzellik ve moda alanlarına yönelen Yavuzer, bu alanda eğitim almak için Londra'ya gitmiştir. Eğitimini tamamladıktan sonra Türkiye'ye dönerek eşi Prof. Dr. Reha Yavuzer ile birlikte özel bir klinik kurmuş ve burada estetik ve güzellik alanında eğitimler vermeye başlamıştır.

(Sosyal medya)(Sosyal medya)

Ayrıca, bir web sitesi ve markası bulunan Yavuzer, güzellik ve moda konularında içerikler üretmektedir.

(Sosyal medya)(Sosyal medya)

Yavuzer, son dönemde televizyon ekranlarında yeniden yayınlanmaya başlayan "İşte Benim Stilim"' adlı moda yarışmasındaki jüri üyelerinden biridir.

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