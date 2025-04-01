İşte Benim Stilim jüri üyesi Nur Bilen Yavuzer kimdir, nereli? Nur Bilen Yavuzer kaç yaşında, evli mi?

Moda dünyasının merak edilen yarışmalarından biri olan İşte Benim Stilim, uzun bir aranın ardından izleyicilerle yeniden buluştu. Hafta içi her gün yayınlanacak olan yarışmada, jüri koltuğunda oturan üç isim belli oldu. Sunuculuğunu Öykü Serter'in üstlendiği yarışmanın jüri koltuğunda Ivana Sert, Güzide Duran ve Nur Bilen Yavuzer oturuyor.
(Sosyal medya)
Nur Bilen Yavuzer kimdir, kaç yaşında, nereli?
Nur Bilen Yavuzer, 1980 yılında Ankara'da doğmuş bir güzellik uzmanı, girişimci ve sosyal medya fenomenidir. Lise eğitimini Güzel Sanatlar Lisesi Müzik bölümünde tamamladıktan sonra, Bilkent Üniversitesi Turizm bölümünden mezun olmuştur.
(Sosyal medya)
Yaklaşık 13 yıl turizm sektöründe çalıştıktan sonra güzellik ve moda alanlarına yönelen Yavuzer, bu alanda eğitim almak için Londra'ya gitmiştir. Eğitimini tamamladıktan sonra Türkiye'ye dönerek eşi Prof. Dr. Reha Yavuzer ile birlikte özel bir klinik kurmuş ve burada estetik ve güzellik alanında eğitimler vermeye başlamıştır.