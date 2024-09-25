Kızılcık Şerbeti dizisinde Metehan’a yeni partner! Mihri’den sonra kıyamet kopacak

Metehan karakterine Mihri'nin ardından sürpriz bir partner dahil oluyor. Yeni partnerin hikayeye katılmasıyla birlikte yaşanacak gelişmeler dizinin seyrini değiştirecek gibi görünüyor. İşte detaylar...
Metehan karakterine Mihri'nin ardından sürpriz bir partner dahil oluyor. Yeni partnerin hikayeye katılmasıyla birlikte yaşanacak gelişmeler dizinin seyrini değiştirecek gibi görünüyor. İşte detaylar...
KIZILCIK ŞERBETİ DİZİSİNDE METEHAN'A YENİ PARTNER
Kızılcık Şerbeti dizisi, izleyicilere yepyeni hikâyeler sunmaya devam ediyor. Gold Film'in rekortmen dizisinde Metehan karakterine hayat veren Rahimcan Kapkap'a, yeni bir partner geliyor.
Dizinin yeni bölümünde, Metehan'ın hayatında önemli bir yere sahip olacak olan Ezgi karakteriyle tanışacağız. Bu rolü ise başarılı oyuncu Duygu Kocabıyık üstlenecek.
ÜNLÜ BİR INFLUENCER OLACAK
Ezgi, ünlü bir influencer olarak karşımıza çıkarken, şarkıcılık yapan annesini ise deneyimli oyuncu Semra San canlandıracak.
Hikâyenin en dikkat çeken noktalarından biri, Metehan'ın sevgilisini babasıyla tanıştırma isteğinin, ilginç bir tesadüfe sahne olması olacak.