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Kızılcık Şerbeti dizisinde Metehan’a yeni partner! Mihri'den sonra kıyamet kopacak

Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümlerinde izleyicileri büyük bir sürpriz bekliyor! Metehan karakterine Mihri'nin ardından yepyeni bir partner katılıyor. Bu yeni karakterin dizinin dengesini nasıl değiştireceği merak konusu olurken, izleyiciler şimdiden sosyal medyada konuşmaya başladı. Mihri'nin ardından yaşanacak olaylar ise izleyiciyi oldukça şaşırtacak.

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Giriş Tarihi 25 Eylül 2024, 17:08 Güncelleme Tarihi 25 Eylül 2024, 17:09
Kızılcık Şerbeti dizisinde Metehan’a yeni partner! Mihri’den sonra kıyamet kopacak

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Metehan karakterine Mihri'nin ardından sürpriz bir partner dahil oluyor. Yeni partnerin hikayeye katılmasıyla birlikte yaşanacak gelişmeler dizinin seyrini değiştirecek gibi görünüyor. İşte detaylar...

Instagram (rahimcankapkap)Instagram (rahimcankapkap)

KIZILCIK ŞERBETİ DİZİSİNDE METEHAN'A YENİ PARTNER

Kızılcık Şerbeti dizisi, izleyicilere yepyeni hikâyeler sunmaya devam ediyor. Gold Film'in rekortmen dizisinde Metehan karakterine hayat veren Rahimcan Kapkap'a, yeni bir partner geliyor.

Instagram ( duygukocabb )Instagram ( duygukocabb )

Dizinin yeni bölümünde, Metehan'ın hayatında önemli bir yere sahip olacak olan Ezgi karakteriyle tanışacağız. Bu rolü ise başarılı oyuncu Duygu Kocabıyık üstlenecek.

Duygu KocabıyıkDuygu Kocabıyık

ÜNLÜ BİR INFLUENCER OLACAK

Ezgi, ünlü bir influencer olarak karşımıza çıkarken, şarkıcılık yapan annesini ise deneyimli oyuncu Semra San canlandıracak.

Semra SanSemra San

Hikâyenin en dikkat çeken noktalarından biri, Metehan'ın sevgilisini babasıyla tanıştırma isteğinin, ilginç bir tesadüfe sahne olması olacak.

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