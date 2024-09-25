Kızılcık Şerbeti dizisinde Metehan’a yeni partner! Mihri’den sonra kıyamet kopacak

Metehan karakterine Mihri'nin ardından sürpriz bir partner dahil oluyor. Yeni partnerin hikayeye katılmasıyla birlikte yaşanacak gelişmeler dizinin seyrini değiştirecek gibi görünüyor. İşte detaylar...

Kızılcık Şerbeti dizisi, izleyicilere yepyeni hikâyeler sunmaya devam ediyor. Gold Film'in rekortmen dizisinde Metehan karakterine hayat veren Rahimcan Kapkap'a, yeni bir partner geliyor.

Instagram ( duygukocabb )

Dizinin yeni bölümünde, Metehan'ın hayatında önemli bir yere sahip olacak olan Ezgi karakteriyle tanışacağız. Bu rolü ise başarılı oyuncu Duygu Kocabıyık üstlenecek.