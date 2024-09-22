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Deha dizisi 2. bölüm fragmanı! "Daha benim kim olduğumu bilmiyor.. Ama öğrenecek"

Show TV, merakla beklenen yeni dizisi Deha ile izleyiciyi ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor. Dizinin oyuncu kadrosunda Aras Bulut İynemli, Uğur Polat, Melis Sezen, Ahsen Eroğlu, Taner Ölmez ve Onur Saylak gibi ünlü isimler yer alıyor. Pazar akşamı yayınlanan ilk bölümde, biri iyilikte, diğeri kötülükte dahi olan baba-oğulun etkileyici yüzleşmesi ilgi çekti. Bu yüzleşme yıllardır saklı kalan intikam hikayesini gün yüzüne çıkarıyor. Yönetmenliğini Umut Aral'ın üstlendiği dizinin senaryosu ise Damla Serim tarafından kaleme alınıyor. Deha, derinlikli hikayesi ve sürükleyici karakterleriyle izleyicilere benzersiz bir deneyim sunmayı hedefliyor.

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Giriş Tarihi 22 Eylül 2024, 23:49 Güncelleme Tarihi 22 Eylül 2024, 23:50
Deha dizisi 2. bölüm fragmanı! Daha benim kim olduğumu bilmiyor.. Ama öğrenecek

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Ay Yapım imzalı "Deha" dizisi, Damla Serim'in kaleminden çıkan, Umut Aral'ın yönetmenliğini üstlendiği ve büyük bir heyecanla beklenen bir yapım olarak ekranlara geliyor. Dizinin güçlü kadrosu izleyicileri kendine çekiyor.

Fotoğraflar: YoutubeFotoğraflar: Youtube

DEHA DİZİSİ 2. BÖLÜM FRAGMANI

Dizinin 2. bölüm fragmanı yayınlandı.

https://www.showtv.com.tr/dizi/fragman/deha-2-bolum-fragmani/120772 adresinden yeni bölüm fragmanını takip edebilirsiniz.

📺 Deha Dizisi Oyuncuları ve Konusu

Deha dizisi, senaryosunu Damla Serim'in yazdığı ve yönetmenliğini Umut Aral'ın üstlendiği Ay Yapım imzalı bir projedir. Dizi, bir baba ve oğlun yıllar sonra gerçekleşen yüzleşmesiyle başlayan sürükleyici bir intikam hikayesini konu alıyor.

🌟 Deha Oyuncu Kadrosu

Aras Bulut İynemli - Devran

Ahsen Eroğlu - Esme

Taner Ölmez - Cesur

Uğur Polat - İskender

Melis Sezen - İmre

Onur Saylak

Seda Akman

Zuhal Gencer

Umutcan Ütebay

Emel Göksu

Taner Rumeli

Cenk Kangöz

Oğulcan Arman Uslu

Eylül Ersöz

Çağrı Atakan

Ali Berge

Çağan Efe Ak

Abdurrahman Yunusoğlu

Yusuf Selim Uğurlu (çocuk oyuncu)

🎬 Dizinin Konusu: Dizi, iyilik ve kötülük arasında sıkışmış bir baba-oğulun hikayesini anlatıyor. Devran (Aras Bulut İynemli), babası İskender tarafından terk edilmiş ve hayatını dehasını iyilik mi yoksa kötülük için mi kullanacağına karar vererek şekillendirmiştir.

KARAKTERLER

Devran: Babası tarafından terk edilen, dahi bir adam.

Esme: Zeki ama aile baskısı nedeniyle ideallerine ulaşmakta zorlanan bir genç kadın.

Cesur: Şeytani bir çiftin çocuğu olarak kötülüğü kendinde birleştiren bir karakter.

İskender: Karısını ve çocuklarını terk eden, insanları kandırarak hayatını sürdüren bir baba.

İmre: Hayatı özgürce yaşayan, dişil enerjisiyle kendine güvenen bir kadın.

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