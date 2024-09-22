Deha dizisi 2. bölüm fragmanı! "Daha benim kim olduğumu bilmiyor.. Ama öğrenecek"

Ay Yapım imzalı "Deha" dizisi, Damla Serim'in kaleminden çıkan, Umut Aral'ın yönetmenliğini üstlendiği ve büyük bir heyecanla beklenen bir yapım olarak ekranlara geliyor. Dizinin güçlü kadrosu izleyicileri kendine çekiyor.
Ay Yapım imzalı "Deha" dizisi, Damla Serim'in kaleminden çıkan, Umut Aral'ın yönetmenliğini üstlendiği ve büyük bir heyecanla beklenen bir yapım olarak ekranlara geliyor. Dizinin güçlü kadrosu izleyicileri kendine çekiyor.
DEHA DİZİSİ 2. BÖLÜM FRAGMANI
Dizinin 2. bölüm fragmanı yayınlandı.
https://www.showtv.com.tr/dizi/fragman/deha-2-bolum-fragmani/120772 adresinden yeni bölüm fragmanını takip edebilirsiniz.
📺 Deha Dizisi Oyuncuları ve Konusu
Deha dizisi, senaryosunu Damla Serim'in yazdığı ve yönetmenliğini Umut Aral'ın üstlendiği Ay Yapım imzalı bir projedir. Dizi, bir baba ve oğlun yıllar sonra gerçekleşen yüzleşmesiyle başlayan sürükleyici bir intikam hikayesini konu alıyor.
🌟 Deha Oyuncu Kadrosu
Aras Bulut İynemli - Devran
Ahsen Eroğlu - Esme
Taner Ölmez - Cesur
Uğur Polat - İskender
Melis Sezen - İmre
Onur Saylak
Seda Akman
Zuhal Gencer
Umutcan Ütebay
Emel Göksu
Taner Rumeli
Cenk Kangöz
Oğulcan Arman Uslu
Eylül Ersöz
Çağrı Atakan
Ali Berge
Çağan Efe Ak
Abdurrahman Yunusoğlu
Yusuf Selim Uğurlu (çocuk oyuncu)
🎬 Dizinin Konusu: Dizi, iyilik ve kötülük arasında sıkışmış bir baba-oğulun hikayesini anlatıyor. Devran (Aras Bulut İynemli), babası İskender tarafından terk edilmiş ve hayatını dehasını iyilik mi yoksa kötülük için mi kullanacağına karar vererek şekillendirmiştir.
✨ KARAKTERLER
Devran: Babası tarafından terk edilen, dahi bir adam.
Esme: Zeki ama aile baskısı nedeniyle ideallerine ulaşmakta zorlanan bir genç kadın.
Cesur: Şeytani bir çiftin çocuğu olarak kötülüğü kendinde birleştiren bir karakter.
İskender: Karısını ve çocuklarını terk eden, insanları kandırarak hayatını sürdüren bir baba.
İmre: Hayatı özgürce yaşayan, dişil enerjisiyle kendine güvenen bir kadın.