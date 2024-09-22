Deha dizisi 2. bölüm fragmanı! "Daha benim kim olduğumu bilmiyor.. Ama öğrenecek"

🎬 Dizinin Konusu: Dizi, iyilik ve kötülük arasında sıkışmış bir baba-oğulun hikayesini anlatıyor. Devran (Aras Bulut İynemli), babası İskender tarafından terk edilmiş ve hayatını dehasını iyilik mi yoksa kötülük için mi kullanacağına karar vererek şekillendirmiştir.

✨ KARAKTERLER

Devran: Babası tarafından terk edilen, dahi bir adam.

Esme: Zeki ama aile baskısı nedeniyle ideallerine ulaşmakta zorlanan bir genç kadın.

Cesur: Şeytani bir çiftin çocuğu olarak kötülüğü kendinde birleştiren bir karakter.