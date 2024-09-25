Kuruluş Osman 165. bölüm 1. fragmanı: Zaferle örülmüş destan! Yeni sezonda Osman Bey ezber bozacak

Senaryosu, prodüksiyon kalitesi, kostümleri, aksesuarları, gösterişli film platosu ve gerçekçi sahneleriyle 'Kuruluş Osman', yayınlanan 165. Bölüm tanıtımında güçlü oyuncu kadrosu, kurulan yeni dünyası-dekorları ve hikayesiyle bir kez daha ezberleri bozacağını gösterdi.
(Kaynak: ATV)
YENİ OYUNCULARI, YENİ DÜNYASI VE HİKAYESİYLE EZBER BOZACAK
Yeni hikayesi, yeni dünyası-dekorları ve merakla beklenen sürpriz karakterleriyle 2 Ekim Çarşamba akşamı atv ekranlarında seyircisiyle buluşacak olan 'Kuruluş Osman'dan yeni sezon oyuncularının yer aldığı 165. Bölüm ilk tanıtım yayınlandı.
(Kaynak: ATV)
Tanıtımda Osman Bey (Burak Özçivit)'in Karesi Bey (Ali Sürmeli) ve Komutan Lucas (Özgür Çevik) ile olan mücadelesi dikkatleri çekerken Bala Hatun'un (Özge Törer) kimin mezarını kazdığı ise merak konusu oldu.