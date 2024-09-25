İlişki Durumu Karışık’ın sevilen ismi ülkeyi terk etmişti! Evlenip Türkiye’ye geri döndü! İşte yabancı eşi...

Seren Şirince 🎭 Uzun yıllar Türkiye'den uzak kalan oyuncu, son dönemde ülkeye dönme kararı almış olsa da tam bir dönüş gerçekleştirmediği ifade ediliyor.

Seren Şirince ve eşi 🏰 Topkapı Sarayı Ziyareti ile Gündemde Seren Şirince, Türkiye'ye dönünce ilk duraklarından biri olarak Topkapı Sarayı'nı ziyaret etti. Sosyal medyada yaptığı paylaşımla dikkat çeken oyuncu, sarayla ilgili duygularını şu şekilde dile getirdi.

"Yurt dışında yıllar sonra Topkapı Sarayı'nı ziyaret etmek daha da büyüleyici geldi. Yeni bir bakış açısıyla bana farklı çarptı. Sanırım zaman ve mesafe, her zaman bildiğimiz yerlerle olan bağlantımızı gerçekten derinleştiriyor." ✨