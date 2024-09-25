İlişki Durumu Karışık’ın sevilen ismi ülkeyi terk etmişti! Evlenip Türkiye’ye geri döndü! İşte yabancı eşi...

Bir döneme damga vuran İlişki Durumu Karışık dizisinin sevilen oyuncusu, yurt dışında geçirdiği uzun bir aranın ardından Türkiye'ye döndü.
Bir döneme damga vuran İlişki Durumu Karışık dizisinin sevilen oyuncusu, yurt dışında geçirdiği uzun bir aranın ardından Türkiye'ye döndü.
📺 lişki Durumu: Karışık ile büyük bir çıkış yakalayan Seren Şirince, ani bir kararla kariyerine ara verip İngiltere'ye yerleşmişti. Başrolü Berk Oktay ile paylaştığı bu diziyle hafızalara kazınan güzel oyuncu, şöhretinin zirvesindeyken evlenip Türkiye'den ayrılmayı tercih etti. 💍
2019 yılında İngiliz bilişim uzmanı Tobias Sutter ile dünyaevine giren Şirince, evliliğinin ardından İngiltere'ye taşınarak kariyerine ara verdi. Şirince'nin Amerika'ya yerleştiği ve burada çeşitli eğitim merkezlerinde oyunculuk dersleri aldığı biliniyor.
🎭 Uzun yıllar Türkiye'den uzak kalan oyuncu, son dönemde ülkeye dönme kararı almış olsa da tam bir dönüş gerçekleştirmediği ifade ediliyor.
🏰 Topkapı Sarayı Ziyareti ile Gündemde
Seren Şirince, Türkiye'ye dönünce ilk duraklarından biri olarak Topkapı Sarayı'nı ziyaret etti. Sosyal medyada yaptığı paylaşımla dikkat çeken oyuncu, sarayla ilgili duygularını şu şekilde dile getirdi.
"Yurt dışında yıllar sonra Topkapı Sarayı'nı ziyaret etmek daha da büyüleyici geldi. Yeni bir bakış açısıyla bana farklı çarptı. Sanırım zaman ve mesafe, her zaman bildiğimiz yerlerle olan bağlantımızı gerçekten derinleştiriyor." ✨
💬 Şirince'nin bu paylaşımlarının ardından hayranları sosyal medyada "Ekranlara dön", "Duru güzellik", "Halen çok güzelsin" gibi yorumlar yaparak oyuncunun dönüşünü dört gözle beklediklerini dile getirdiler.