PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Magazin Haberleri

İlişki Durumu Karışık'ın sevilen ismi ülkeyi terk etmişti! Evlenip Türkiye'ye geri döndü! İşte yabancı eşi...

Ünlü oyuncu, bir dönem ekranlarda fırtınalar estiren İlişki Durumu Karışık dizisinin sevilen ismi, ani bir kararla ülkeyi terk etmişti. Uzun bir süre yurt dışında yaşayan oyuncu, hayatına yurt dışında yeni bir yön verdi. Hayranlarının özlemle beklediği haber ise nihayet geldi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 25 Eylül 2024, 18:36 Güncelleme Tarihi 25 Eylül 2024, 18:37
İlişki Durumu Karışık’ın sevilen ismi ülkeyi terk etmişti! Evlenip Türkiye’ye geri döndü! İşte yabancı eşi...

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Bir döneme damga vuran İlişki Durumu Karışık dizisinin sevilen oyuncusu, yurt dışında geçirdiği uzun bir aranın ardından Türkiye'ye döndü.

Fotoğraflar: InstagramFotoğraflar: Instagram

📺 lişki Durumu: Karışık ile büyük bir çıkış yakalayan Seren Şirince, ani bir kararla kariyerine ara verip İngiltere'ye yerleşmişti. Başrolü Berk Oktay ile paylaştığı bu diziyle hafızalara kazınan güzel oyuncu, şöhretinin zirvesindeyken evlenip Türkiye'den ayrılmayı tercih etti. 💍

İlişki Durumu Karışık dizisnden Berk Oktay ve Seren Şirinceİlişki Durumu Karışık dizisnden Berk Oktay ve Seren Şirince

2019 yılında İngiliz bilişim uzmanı Tobias Sutter ile dünyaevine giren Şirince, evliliğinin ardından İngiltere'ye taşınarak kariyerine ara verdi. Şirince'nin Amerika'ya yerleştiği ve burada çeşitli eğitim merkezlerinde oyunculuk dersleri aldığı biliniyor.

Seren ŞirinceSeren Şirince

🎭 Uzun yıllar Türkiye'den uzak kalan oyuncu, son dönemde ülkeye dönme kararı almış olsa da tam bir dönüş gerçekleştirmediği ifade ediliyor.

Seren Şirince ve eşiSeren Şirince ve eşi

🏰 Topkapı Sarayı Ziyareti ile Gündemde

Seren Şirince, Türkiye'ye dönünce ilk duraklarından biri olarak Topkapı Sarayı'nı ziyaret etti. Sosyal medyada yaptığı paylaşımla dikkat çeken oyuncu, sarayla ilgili duygularını şu şekilde dile getirdi.

"Yurt dışında yıllar sonra Topkapı Sarayı'nı ziyaret etmek daha da büyüleyici geldi. Yeni bir bakış açısıyla bana farklı çarptı. Sanırım zaman ve mesafe, her zaman bildiğimiz yerlerle olan bağlantımızı gerçekten derinleştiriyor."

Ünlü oyuncunun yaptığı paylaşımÜnlü oyuncunun yaptığı paylaşım

💬 Şirince'nin bu paylaşımlarının ardından hayranları sosyal medyada "Ekranlara dön", "Duru güzellik", "Halen çok güzelsin" gibi yorumlar yaparak oyuncunun dönüşünü dört gözle beklediklerini dile getirdiler.

Kızılcık Şerbeti dizisinde Metehan’a yeni partner! Mihriden sonra kıyamet kopacakKızılcık Şerbeti dizisinde Metehan’a yeni partner! Mihriden sonra kıyamet kopacak
Kızılcık Şerbeti dizisinde Metehan'a yeni partner! Mihri'den sonra kıyamet kopacak

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
CANLI | Lübnan ateş hattı: Hizbullah’tan Mossad’a füze! Kara saldırısı mı başlıyor?
Şeyda Yılmaz’ı şehit eden katil Yunus Emre Geçti’nin kuzeni tutuklandı | Mide bulandıran paylaşımlar
İngiltere’de Çevrim İçi Güvenlik Yasası adımı: Sosyal medya şirketleri artık hesap verecek
Başkan Erdoğan’ın tarihi açıklamalarının rahatsız ettiği 3’lü: CHP - FETÖ - İsrail | İsim isim Boş salon müfterileri
ABD derin devletinde BRICS paniği! Batı hegemonyasına karşı birlik
TikTok fenomeni Kübra Aykut’a veda... Dilan Polat ve Engin Polat cenaze törenine koruma ordusuyla geldi
Avrupa Aslan’ı sahne alıyor! Okan Buruk PAOK maçı 11’ini belirledi
HESAPLAR DEĞİŞTİ | SSK ve Bağ-Kurlunun Ocak’ta zamlı maaşına yeni ipucu
Kaçakçılık iddialarıyla gündeme gelen CHP’li vekil Ediz Ün paraları pavyonda yedi
Mourinho’dan 4 değişiklik! Saint Gilloise maçı 11’ini belirledi
Çiftlik Bank’ın Tosuncuk lakaplı kurucusu Mehmet Aydın’a 88 bin yıl hapis cezası talebi
Jose Mourinho’dan flaş itiraflar! Bana saygısızlık yapıldı
Başkan Erdoğan, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile bir araya geldi!
Fenerbahçe’de sert zirve: Kabul edilemez Mourinho’dan Koç’a söz
Paradan kule diken CHP’liler hakkında ara karar! Canan Kaftancıoğlu duruşmaya katılmadı... Şaibenin merkezinde Ekrem İmamoğlu
SON DAKİKA