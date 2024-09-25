Ozan Güven’in oğlunun annesi de tanıdık çıktı! Meğer 5 yıllık eski eşler aynı dizide...

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İkinci Bahar, Çiçeği Büyütmek, Koçum Benim, Aslı ile Kerem, Bir İstanbul Masalı, Canım Ailem, Koyu Kırmızı, Muhteşem Yüzyıl ve Fi gibi televizyon dizilerinde rol aldı. G.O.R.A, A.R.O.G, Yahşi Batı ve Pek Yakında filmlerinde yakın arkadaşı olan Cem Yılmaz'la oynadı.