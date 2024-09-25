Ozan Güven’in oğlunun annesi de tanıdık çıktı! Meğer 5 yıllık eski eşler aynı dizide...

Avukat Harun Yakar karakterini canlandırdığı Taş Kağıt Makas dizisiyle izleyici karşısına çıkan Ozan Güven'in hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Bir çocuk babası Güven'in özellikle 5 yıl evli kaldığı eski eşi merak konusu oldu. İşte Ozan Güven'in bir dönem aynı dizide çalıştığı eski eşi...
Taş Kağıt Makas dizisiyle izleyici ile buluşan Ozan Güven'in hayatı merak konusu oldu.
OZAN GÜVEN KİMDİR?
19 Mayıs 1975 tarihinde Almanya'da dünyaya gelen Ozan Muharrem Güven, Mimar Sinan Üniversitesi Modern Dans Bölümü'nden mezun oldu. İzmir Belediye Konservatuvarı'nda oyunculuk dersleri aldı ve ardından Şahika Tekand Tiyatrosu'nda çalıştı.
İkinci Bahar, Çiçeği Büyütmek, Koçum Benim, Aslı ile Kerem, Bir İstanbul Masalı, Canım Ailem, Koyu Kırmızı, Muhteşem Yüzyıl ve Fi gibi televizyon dizilerinde rol aldı. G.O.R.A, A.R.O.G, Yahşi Batı ve Pek Yakında filmlerinde yakın arkadaşı olan Cem Yılmaz'la oynadı.