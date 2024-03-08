12 ayda 40 kilo verdiren Şeyla Halis diyeti! 47'lik oyuncunun yüzü ufacık kaldı! "121 kiloydum son ayda 99'a indim..."

BİR ANDA 120 KİLONUN ÜZERİNE ÇIKTIM

"Benim hamileliğim biraz sıkıntılı geçti. 9 ay kustum ve 15 kilo verdim. Doğumdan 1 yıl sonra 'Yemek yemeyi çok özledim' diyerek çok fazla yedim. Bir anda 120 kilonun üzerine çıktım ve uzun süre orada kaldım. Krep arası çikolata, poğaçalar, açmalar yiyordum o ara. Ben yemeklerimi kendim yaparım. Evde çeşit çeşit yemeğim olsa da 'Fast food mu söylesek?' diyordum. 2 günde bir dışarıdan yemek istiyordum. Doğumdan 1 yıl sonra 120'yi geçmiştim. Sonra 113'e indim yavaş yavaş. Son 9 ayda da 99 kiloya indim."

KEPEK EKMEĞİNE KAŞARLI TOST YER VE ÇAY İÇERİM "Fast food'u kestiğim an kilo vermeye başladım. Evde pişirdiğim yemekleri sete götürmeye başladım. Et, pilav, salata, fasulye, bildiğin ev yemeklerini her gün düzenli tüketince zayıfladım. Sabah mutlaka kepek ekmeğine kaşarlı tost yer ve çay içerim. Evden sete yemek götüremediğimde öğlen 1.5 porsiyon döner yiyorum."

"PİZZADAN, İSKENDERDEN KORKMAYIN" "Pizzadan, iskenderden korkmayın. Ye ama az ye! Neden korkayım yemeklerden? Zaten hayat yeterince kötü, niye bir de 'Onu yeme, bunu yeme' diye stres oluşturuyorsunuz? Arkadaşlarım hâlâ 'Hedef kaç kilo?' diye soruyorlar. Bugün bırakıp, yarın tekrar başlayabilirim. Hedef diye bir şey yok benim için."