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12 ayda 40 kilo verdiren Şeyla Halis diyeti! 47'lik oyuncunun yüzü ufacık kaldı! "121 kiloydum son ayda 99'a indim..."

Cennet Mahallesi, Akasya Durağı, Avlu gibi yapımlarla hafızlarda yer edinen Şeyla Halis 2015 yılında verdiği kilolarla da sık sık gündeme geliyor. Başarılı tiyatro ve sinema oyuncusu Şeyla Halis, 1 yıl süren düzenli beslenme ve spor programıyla tam 40 kilo vererek büyük bir değişim yaşadı. Şeyla Halis'in zayıfladığı döneme ait röportajlarından yola çıkarak kilo verme yöntemlerini sizler için derledik. İşte Şeyla Halis'in zayıflama sırrı...

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Giriş Tarihi 08 Mart 2024, 19:49 Güncelleme 08 Mart 2024, 19:49
12 ayda 40 kilo verdiren Şeyla Halis diyeti! 47’lik oyuncunun yüzü ufacık kaldı! 121 kiloydum son ayda 99’a indim...

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Türkiye'nin sevilen tiyatro ve sinema oyuncularından Şeyla Halis, 2105 yılında gösterdiği azimle 1 yıl içinde tam 40 kilo vererek sağlıklı bir yaşam tarzına adım attı.

1 YILDA 40 KİLO VERDİREN BESLENME

Şeyla Halis, "Ölüm orucu tutmadım, her istediğimi yedim; ancak doğru zaman ve doğru duygularla" ifadesiyle, disiplinli bir beslenme anlayışını benimsediğini belirtti. İşte Şeyla Halis'in 2015 yılında verdiği röportajdan derlemeler;

"Ben karar verdim. Zayıflamayı iş gibi, proje gibi görüyordum. Aslında oyuna hazırlanan, karakter yaratan, rol çıkaran insana kendini yaratmak daha kolay gelmeli. Ben kendimle uğraşıyordum, ama kafam o anlamda kilitliymiş."

HER GÜN ÇİKOLATA YİYORUM

"Basit bir sistem kurdum. Hayatımdan fast food'u çıkararak, çok yiyip zarar görüyorsam artık fazla yemeyerek.Her gün çikolata yiyorum ama az yiyorum, bitter yiyorum. Yasak dediğin an zaten kilo almaya başlıyorsun."

BİR ANDA 120 KİLONUN ÜZERİNE ÇIKTIM

"Benim hamileliğim biraz sıkıntılı geçti. 9 ay kustum ve 15 kilo verdim. Doğumdan 1 yıl sonra 'Yemek yemeyi çok özledim' diyerek çok fazla yedim. Bir anda 120 kilonun üzerine çıktım ve uzun süre orada kaldım. Krep arası çikolata, poğaçalar, açmalar yiyordum o ara. Ben yemeklerimi kendim yaparım. Evde çeşit çeşit yemeğim olsa da 'Fast food mu söylesek?' diyordum. 2 günde bir dışarıdan yemek istiyordum. Doğumdan 1 yıl sonra 120'yi geçmiştim. Sonra 113'e indim yavaş yavaş. Son 9 ayda da 99 kiloya indim."

KEPEK EKMEĞİNE KAŞARLI TOST YER VE ÇAY İÇERİM

"Fast food'u kestiğim an kilo vermeye başladım. Evde pişirdiğim yemekleri sete götürmeye başladım. Et, pilav, salata, fasulye, bildiğin ev yemeklerini her gün düzenli tüketince zayıfladım. Sabah mutlaka kepek ekmeğine kaşarlı tost yer ve çay içerim. Evden sete yemek götüremediğimde öğlen 1.5 porsiyon döner yiyorum."

"PİZZADAN, İSKENDERDEN KORKMAYIN"

"Pizzadan, iskenderden korkmayın. Ye ama az ye! Neden korkayım yemeklerden? Zaten hayat yeterince kötü, niye bir de 'Onu yeme, bunu yeme' diye stres oluşturuyorsunuz? Arkadaşlarım hâlâ 'Hedef kaç kilo?' diye soruyorlar. Bugün bırakıp, yarın tekrar başlayabilirim. Hedef diye bir şey yok benim için."

YÜRÜYÜŞTEN, SPORDAN NEFRET EDERDİM.

"Dansa başladım. Dumble kaldıracağıma hocalarımla dans ediyorum, eğleniyorum. Yürüyüşten, spordan nefret ederdim. Yürümeyi öğrendim."

❗❗❗Bu alıntılar, Şeyla Halis Çiçekdemir'in geçmişte verdiği röportajdan özetlenmiş ve metinden çıkarılmış ifadelerdir. Ancak, bu alıntılar tam bağlamdan koparıldığı için orijinal röportajın detaylarına tam olarak ulaşmak için orijinal metni incelemeniz önerilir.

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