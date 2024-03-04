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32 yıl sonra ailesi açıklamıştı! Acıların Kadını Bergen’in mezarı neden 6 kilitli bir kafeste? Ömrü bitti çilesi bitmedi

Başrollerini Farah Zeynep Abdullah ve Erdal Beşikçioğlu'nun paylaştığı Bergen filmi, bu akşam ATV ekranlarında izleyiciyle buluşuyor. Filmle birlikte gündeme gelen Bergen hakkında birçok bilgi ise merak edilip araştırılıyor. İnternet kullanıcıları özellikle "Bergen'in mezarı nerede, neden kafeste?" sorularının yanıtını aratıyor. Sorunun cevabı ise yürek yakıyor. Bakın Bergen'in mezarı neden kafesteymiş...

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Giriş Tarihi 04 Mart 2024, 13:23 Güncelleme 04 Mart 2024, 13:31
32 yıl sonra ailesi açıklamıştı! Acıların Kadını Bergen’in mezarı neden 6 kilitli bir kafeste? Ömrü bitti çilesi bitmedi 1

Bergen filminin ATV ekranlarında izleyici ile buluşmaya hazırlanırken 'Acıların Kadını Bergen' olarak tanınan Belgin Sarılmışer'in hakkında birçok bilgi merak edilip araştırılmaya başlandı. İnternet kullanıcıları özellikle "Bergen'in mezarı nerede, neden kafeste?" sorularının yanıtını arattı.

32 yıl sonra ailesi açıklamıştı! Acıların Kadını Bergen’in mezarı neden 6 kilitli bir kafeste? Ömrü bitti çilesi bitmedi 2

Sorunun cevabı ise yürek yaktı. Peki mezarı Mersin'de bulunan Bergen'in mezarı neden 6 kilitli bir kafeste? Gelin en yakınlarından öğrenelim...

32 yıl sonra ailesi açıklamıştı! Acıların Kadını Bergen’in mezarı neden 6 kilitli bir kafeste? Ömrü bitti çilesi bitmedi 3

BERGEN'İN MEZARI NEDEN KAFESTE?
Bergen'in vefatının ardından 32 yıl sonra ilk kez konuşan ailesi, geçtiğimiz senelerde verdikleri bir röportajla yürek sızlattı. Acılı aile, Bergen'in Mersin Toroslar'daki mezarının katilin tehditleri nedeniyle 6 kilitli bir kafesle korunduğunu söyledi.

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