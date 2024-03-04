32 yıl sonra ailesi açıklamıştı! Acıların Kadını Bergen’in mezarı neden 6 kilitli bir kafeste? Ömrü bitti çilesi bitmedi

Başrollerini Farah Zeynep Abdullah ve Erdal Beşikçioğlu'nun paylaştığı Bergen filmi, bu akşam ATV ekranlarında izleyiciyle buluşuyor. Filmle birlikte gündeme gelen Bergen hakkında birçok bilgi ise merak edilip araştırılıyor. İnternet kullanıcıları özellikle "Bergen'in mezarı nerede, neden kafeste?" sorularının yanıtını aratıyor. Sorunun cevabı ise yürek yakıyor. Bakın Bergen'in mezarı neden kafesteymiş...