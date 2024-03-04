Mastürbasyon sahnesi çok konuşulan Hafsanur Sancaktutan’dan dikkat çeken açıklamalar! “Hafsanur’un fiziksel gücünden destek alıyorum”

Ünlü oyuncu işiyle ilgili "Oyunculukta sahne ne gerektiriyorsa yaparım. Oyunculuk cesaret işi, birçok duyguya giriyoruz" dedi.

Hafsanur Sancaktutan ayrıca "Özgürüm ve karakterimi anlatabilmek adına Hafsanur'un fiziksel gücünden destek alıyorum" ifadelerini kullandı.

Yaşıtı birçok genç kıza örnek olduğunu belirten Hafsanur Sancaktutan, şöyle devam etti: "Özellikle genç kadınlarımızla ruh arkadaşı olmak özel bir durum. İnsanların içinde ne ağlamaktan ne kahkaha atmaktan çekinirim"

NELER OLMUŞTU?

Hafsanur Sancaktutan, söz konusu sahnenin ardından şunları demişti: "Aslında bu konuda dair çok fazla konuşmak istemiyorum.

Ben işimi yapıyorum, senaryoda yazan neyse benim kurallarıma aykırı olmadığı sürece normal buluyorum ben bunları"