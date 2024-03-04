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Mastürbasyon sahnesi çok konuşulan Hafsanur Sancaktutan’dan dikkat çeken açıklamalar! “Hafsanur’un fiziksel gücünden destek alıyorum”

Demet Özdemir, Buğra Gülsoy, Metin Akdülger ve Zerrin Tekindor ile birlikte rol aldığı "Dünyayla Benim Aramda" dizisindeki mastürbasyon sahnesiyle uzun süre gündem olan Hafsanur Sancaktutan, verdiği bir röportajda dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Harper's Bazaar’a konuşan Sancaktutan, “Oyunculukta sahne neyi gerektiriyorsa yaparım. Oyunculuk cesaret işi” dedi. İşte o açıklama...

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Giriş Tarihi 04 Mart 2024, 14:59 Güncelleme 04 Mart 2024, 14:59
Mastürbasyon sahnesi çok konuşulan Hafsanur Sancaktutan’dan dikkat çeken açıklamalar! “Hafsanur’un fiziksel gücünden destek alıyorum”

Aşk Ağlatır, Son Yaz, Ya Çok Seversen gibi dizilerde rol alan ünlü oyuncu Hafsanur Sancaktutan, 'Dünyayla Benim Aramda'daki mastürbasyon sahnesiyle uzun bir süre gündem olmuştu.

Dizide Sinem karakterini canlandıran Hafsanur Sancaktutan'ın Buğra Gülsoy'un hayat verdiği Tolga'nın fotoğraflarına bakıp mastürbasyon yaptığı sahne sosyal medyada gündem olmuştu.

Harper's Bazaar'a röportaj veren Hafsanur Sancaktutan, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Ünlü oyuncu işiyle ilgili "Oyunculukta sahne ne gerektiriyorsa yaparım. Oyunculuk cesaret işi, birçok duyguya giriyoruz" dedi.

Hafsanur Sancaktutan ayrıca "Özgürüm ve karakterimi anlatabilmek adına Hafsanur'un fiziksel gücünden destek alıyorum" ifadelerini kullandı.

Yaşıtı birçok genç kıza örnek olduğunu belirten Hafsanur Sancaktutan, şöyle devam etti:

"Özellikle genç kadınlarımızla ruh arkadaşı olmak özel bir durum. İnsanların içinde ne ağlamaktan ne kahkaha atmaktan çekinirim"

NELER OLMUŞTU?
Hafsanur Sancaktutan, söz konusu sahnenin ardından şunları demişti: "Aslında bu konuda dair çok fazla konuşmak istemiyorum.

Ben işimi yapıyorum, senaryoda yazan neyse benim kurallarıma aykırı olmadığı sürece normal buluyorum ben bunları"

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