7 yıl evli kalmışlar! Bergen’in Sabahat’ı Tilbe Saran’ın eski eşi bakın kim çıktı! Meğer o da tanıdıkmış...

Bergen olarak tanınan Belgin Sarılmışer'in trajik olaylarla bezeli hayat hikayesini anlatan "Bergen" filmi, bu akşam ATV ekranlarında izleyici ile buluşacak. Bunun üzerine Farah Zeynep Abdullah, Erdal Beşikçioğlu gibi isimlerin yer aldığı filmin oyuncuları merak edilip araştırılmaya başlandı. Bergen'in annesi Sabahat Çakır'ı canlandıran Tilbe Saran hakkında araştırma yapanlar ise ünlü oyuncunun eski eşinin kim olduğunu duyunca şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bakın Tilbe Saran'ın eski eşi kimmiş...