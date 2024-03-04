7 yıl evli kalmışlar! Bergen’in Sabahat’ı Tilbe Saran’ın eski eşi bakın kim çıktı! Meğer o da tanıdıkmış...

Bergen olarak tanınan Belgin Sarılmışer'in trajik olaylarla bezeli hayat hikayesini anlatan "Bergen" filmi, bu akşam ATV ekranlarında izleyici ile buluşacak. Bunun üzerine Farah Zeynep Abdullah, Erdal Beşikçioğlu gibi isimlerin yer aldığı filmin oyuncuları merak edilip araştırılmaya başlandı. Bergen'in annesi Sabahat Çakır'ı canlandıran Tilbe Saran hakkında araştırma yapanlar ise ünlü oyuncunun eski eşinin kim olduğunu duyunca şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bakın Tilbe Saran'ın eski eşi kimmiş...
'Acıların kadını Bergen' olarak anılan Belgin Sarılmışer'in hayatını konu alan "Bergen" filmi, bu akşam ATV ekranlarında izleyici ile buluşacak.
Yayın saati heyecanla beklenirken başrolünde Farah Zeynep Abdullah'ın yer aldığı filmin oyuncuları da merak edilip araştırılmaya başlandı.
Filmde Bergen'in annesi Sabahat Çakır'ı canlandıran Tilbe Saran hakkındaki bir gerçek ise duyanları şaşkına çevirdi.