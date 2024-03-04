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7 yıl evli kalmışlar! Bergen’in Sabahat’ı Tilbe Saran’ın eski eşi bakın kim çıktı! Meğer o da tanıdıkmış...

Bergen olarak tanınan Belgin Sarılmışer'in trajik olaylarla bezeli hayat hikayesini anlatan "Bergen" filmi, bu akşam ATV ekranlarında izleyici ile buluşacak. Bunun üzerine Farah Zeynep Abdullah, Erdal Beşikçioğlu gibi isimlerin yer aldığı filmin oyuncuları merak edilip araştırılmaya başlandı. Bergen'in annesi Sabahat Çakır'ı canlandıran Tilbe Saran hakkında araştırma yapanlar ise ünlü oyuncunun eski eşinin kim olduğunu duyunca şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bakın Tilbe Saran'ın eski eşi kimmiş...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 04 Mart 2024, 12:29 Güncelleme 04 Mart 2024, 12:29
7 yıl evli kalmışlar! Bergen’in Sabahat’ı Tilbe Saran’ın eski eşi bakın kim çıktı! Meğer o da tanıdıkmış... 1

'Acıların kadını Bergen' olarak anılan Belgin Sarılmışer'in hayatını konu alan "Bergen" filmi, bu akşam ATV ekranlarında izleyici ile buluşacak.

7 yıl evli kalmışlar! Bergen’in Sabahat’ı Tilbe Saran’ın eski eşi bakın kim çıktı! Meğer o da tanıdıkmış... 2

Yayın saati heyecanla beklenirken başrolünde Farah Zeynep Abdullah'ın yer aldığı filmin oyuncuları da merak edilip araştırılmaya başlandı.

7 yıl evli kalmışlar! Bergen’in Sabahat’ı Tilbe Saran’ın eski eşi bakın kim çıktı! Meğer o da tanıdıkmış... 3

Filmde Bergen'in annesi Sabahat Çakır'ı canlandıran Tilbe Saran hakkındaki bir gerçek ise duyanları şaşkına çevirdi.

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