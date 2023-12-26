3 ayda 9 kilo verdiren Sibel Can diyeti! Kızıyla birlikte tığ gibi kaldılar! İşte 36 bedene düşmenin yolu!

Gece (Saat 22.00) 1 adet elma
Yatarken 1 bardak oda sıcaklığında su içiniz.
Not: Günde 8-12 bardak su içiniz. Çay, kahve ve kolalı içecekler günlük su tüketimine dahil edilmez. Eğer tüketilecekse, tercihinizi yeşil çaydan yana kullanın. Ama her türlü bitki çayını suyun alternatifi olarak içebilirsiniz. Günde 3 kez ahududu ve adaçayı içmeye çalışılmalıdır. Ekmek tam buğday olmalı, baharatlı ve tuzlu besinlerden uzak durmalısınız. Kesinlikle tatlı ve çikolata tüketmeyin. (Bu kurallar tüm listeler için geçerlidir)
Adet dönemi sonrası 3 gün
Uyanınca (1492 kolori) 1 bardak oda sıcaklığında su içiniz.
Kahvaltı (Saat 07.00-09.00 arası) 1 su bardağı diyet yoğurt 1 ince dilim esmer ekmek 1 çay kaşığı kırmızı meyve jölesi
Kuşluk (Saat 10.00-11.00 arası) 1 adet küçük boy muz
Öğle (Saat 12.00-14.00 arası) 5 porsiyon (150 gr.) diyet peynir grubu ilave edilmiş 2 su bardağı haşlanmış kepekli makarna. Yağsız hazırlanmış roka salatası
İkindi (Saat 16.00-17.00 arası) 1 ince dilim esmer ekmek 1 çay kaşığı meyve jölesi
Akşam (Saat 18.00-20.00 arası) 300 gr. haşlanmış yeşil sebze 5 adet (150 gr.) yağsız etten hazırlanmış ızgara köfte veya tavuk ya da balık
Gece (Saat 23:00) 1 adet elma
Yatarken 1 bardak oda sıcaklığında su.
1302 kallorilik 1. tercih Uyanınca 1 bardak oda sıcaklığında su içiniz. 1 porsiyon mevsim meyvesi
Kahvaltı (Saat 07.00-09.00 arası) 1 kibrit kutusu büyüklüğünde diyet peynir ya da 1 adet yumurta 1 ince dilim esmer ekmek Sınırsız söğüş domates, salatalık, yeşil sivri biber, marul, maydanoz vs. 4 adet yağsız siyah zeytin 1 tatlı kaşığı süzme bal Şekersiz açık limonlu siyah çay
Kuşluk (Saat 10.00-11.00 arası) 1 porsiyon mevsim meyvesi
Öğle (Saat 12.00-14.00 arası) 2 adet ızgara köfte (60 gr.), tavuk ya da balık, 1 ince dilim esmer ekmek 1 tatlı kaşığı zeytinyağı ile hazırlanmış sınırsız mevsim salatası 1 kibrit kutusu diyet peynir
İkindi (Saat 16.00-17.00 arası) Diyet kasar peynirli yağsız tost Sınırsız söğüş domates, salatalık, yeşil sivri biber, marul, maydanoz vs. Şekersiz bitki çayı (ıhlamur, ada çayı vs.)
Akşam (Saat 18.00-20.00 arası) 1 kase yağsız karışık sebze çorbası 1 tatlı Kaşığı zeytinyağı ile hazırlanmış sınırsız mevsim salatası 1 ince dilim esmer ekmek 1 kibrit kutusu büyüklüğünde diyet peynir
Gece (Saat 22.00) 1 porsiyon mevsim meyvesi 1 adet kuru kayısı, 1 adet ceviz
Yatarken 1 bardak oda sıcaklığında su.
1302 kalorilik 2. tercih
Uyanınca 1 bardak oda sıcaklığında su içiniz. 1 porsiyon mevsim meyvesi
Kahvaltı (Saat 07.00-09.00 arası) 1 kibrit kutusu büyüklüğünde diyet peynir ya da 1 adet yumurta 1 ince dilim esmer ekmek Sınırsız söğüş domates, salatalık, yeşil sivri biber, marul, maydanoz vs. 4 adet yağsız siyah zeytin 1 tatlı kaşığı süzme bal Şekersiz açık limonlu siyah çay
Kuşluk (Saat 10.00-11.00 arası) 1 porsiyon mevsim meyvesi
(Saat 12.00-14.00 arası) 1 tatlı kaşığı zeytinyağı ye 90 gr. diyet peynir ya da tavuk veya diyet ton balığı ile hazırlanmış sınırsız mevsim salatası 1 ince dilim esmer ekmek
İkindi (Saat 16.00-17.00 arası) 1 kibrit kutusu büyüklüğünde peynir 2 grisini ya da 1 porsiyon tahıl değişimi Şekersiz bitki çayı (ıhlamur, ada çayı, kuşburnu vs.)
Akşam (Saat 18.00-20.00 arası) 1 kase yağsız karışık sebze çorbası 1 tatlı kaşığı zeytinyağı ile hazırlanmış sınırsız mevsim salatası 1 kibrit kutusu büyüklüğünde 30 gr. diyet peynir grubu ilave edilmiş, 1 su bardağı haşlanmış kepekli makarna
Gece (Saat 22.00) 1 porsiyon mevsim meyvesi 1 adet kuru kayısı, 1 adet fındık
Yatarken 1 bardak oda sıcaklığında su içiniz.
Öte yandan güzel şarkıcı Sibel Can'ın Hakan Ural'dan olan kızı Melisa Ural da geçtiğimiz yıllarda siyah mayosu ile objektiflere yakalanmış aldığı kilolar dikkatlerden kaçmamıştı.
Ural'ın göbekli hali sosyal medyada kısa sürede en çok konuşulanlardan olmuştu.