3 ayda 9 kilo verdiren Sibel Can diyeti! Kızıyla birlikte tığ gibi kaldılar! İşte 36 bedene düşmenin yolu!

Ünlü şarkıcıların nasıl zayıfladığı gündemde özellikle kilo vermek isteyenler tarafından merak edilen konulardan biri. Bir dönem 5 ay gibi bir sürede 9 kilo zayıfladığı iddia edilen Sibel Can'ın sırrının ne olduğu merak ediliyor. Şimdilerde 53 yaşında olan güzel şarkıcı bakın hangi diyetle kilo vermiş! Kızıyla birlikte iğne ipliğe dönen Sibel Can ve diğer bazı ünlülerin zayıflama sırlarına haberimizde yer verdik. İşte detaylar...