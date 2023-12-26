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3 ayda 9 kilo verdiren Sibel Can diyeti! Kızıyla birlikte tığ gibi kaldılar! İşte 36 bedene düşmenin yolu!

Dönem dönem verdiği kilolarla gündeme gelen Sibel Can'ın nasıl zayıfladığı da hayranları tarafından sıkça merak edilen konular arasında yer alıyor. 3 çocuk annesinin daha önceki yıllarda 3 kez kampa da girdiği iddia edildi. Ünlü şarkıcının beslenme koçunun talimatlarıyla hareket ettiği ve daha önce bu şekilde zayıfladığı konuşuluyor. İşte başta Sibel Can olmak üzere, ünlülerin zayıflama sırları...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 26 Aralık 2023, 11:39 Güncelleme 26 Aralık 2023, 11:41
3 ayda 9 kilo verdiren Sibel Can diyeti! Kızıyla birlikte tığ gibi kaldılar! İşte 36 bedene düşmenin yolu!

Ünlü şarkıcıların nasıl zayıfladığı gündemde özellikle kilo vermek isteyenler tarafından merak edilen konulardan biri. Bir dönem 5 ay gibi bir sürede 9 kilo zayıfladığı iddia edilen Sibel Can'ın sırrının ne olduğu merak ediliyor. Şimdilerde 53 yaşında olan güzel şarkıcı bakın hangi diyetle kilo vermiş! Kızıyla birlikte iğne ipliğe dönen Sibel Can ve diğer bazı ünlülerin zayıflama sırlarına haberimizde yer verdik. İşte detaylar...

Sibel Can'ın geçtiğimiz yıllarda obezite bilim doktorunun "vücudun ihtiyacı olan bütün besin değerlerinin yeterli ve dengeli şekilde tüketilmes"ni öngören diyetiyle 5 ayda 9 kilo verdiği iddia edildi.

Süt grubundan peyniri, et grubundan tavuk ve balığı, ekmek-tahıl grubundan ekmek ve pilavı, sebze grubundan sebze ve meyveyi birlikte tüketen şarkıcının dikkat ettiği bir diğer önemli nokta ise temel besinlerde renk farklılığının gözönünde tutulması oldu. Örneğin farklı renklerde olan et, sebze, ekmek, peynir ya da süt grubu aynı anda tüketti.

Adet dönemi öncesi 3 gün

Uyanınca (1056 kalori) *1 bardak oda sıcaklığında su içiniz.

Kahvaltı (Saat 07.00-09.00 arası) 4 kaşık müsli ya da yulaf ezmesi, 4 adet kuru kayısı-1 bardak diyet süt karışımı

Kuşluk (Saat 10.00-11.00 arası) 1 adet elma

Öğle (Saat 12.00-14.00 arası) 3 adet ızgara köfte, tavuk ya da balık * 300 gr. haşlanmış yeşil sebze * 1 ince dilim esmer ekmek

İkindi (Saat 16.00-17.00 arası) 1 adet orta boy haşlanmış patates

Akşam (Saat 18.00-20.00 arası) 1 porsiyon yeşil sebze çorbası * Yağsız hazırlanmış roka salatası * 5 adet (150 gr.) yağsız etten hazırlanmış ızgara köfte veya tavuk ya da balık

Gece (Saat 22.00) 1 adet elma

Yatarken 1 bardak oda sıcaklığında su içiniz.

Not: Günde 8-12 bardak su içiniz. Çay, kahve ve kolalı içecekler günlük su tüketimine dahil edilmez. Eğer tüketilecekse, tercihinizi yeşil çaydan yana kullanın. Ama her türlü bitki çayını suyun alternatifi olarak içebilirsiniz. Günde 3 kez ahududu ve adaçayı içmeye çalışılmalıdır. Ekmek tam buğday olmalı, baharatlı ve tuzlu besinlerden uzak durmalısınız. Kesinlikle tatlı ve çikolata tüketmeyin. (Bu kurallar tüm listeler için geçerlidir)

Adet dönemi sonrası 3 gün

Uyanınca (1492 kolori) 1 bardak oda sıcaklığında su içiniz.

Kahvaltı (Saat 07.00-09.00 arası) 1 su bardağı diyet yoğurt 1 ince dilim esmer ekmek 1 çay kaşığı kırmızı meyve jölesi

Kuşluk (Saat 10.00-11.00 arası) 1 adet küçük boy muz

Öğle (Saat 12.00-14.00 arası) 5 porsiyon (150 gr.) diyet peynir grubu ilave edilmiş 2 su bardağı haşlanmış kepekli makarna. Yağsız hazırlanmış roka salatası

İkindi (Saat 16.00-17.00 arası) 1 ince dilim esmer ekmek 1 çay kaşığı meyve jölesi

Akşam (Saat 18.00-20.00 arası) 300 gr. haşlanmış yeşil sebze 5 adet (150 gr.) yağsız etten hazırlanmış ızgara köfte veya tavuk ya da balık

Gece (Saat 23:00) 1 adet elma

Yatarken 1 bardak oda sıcaklığında su.

1302 kallorilik 1. tercih Uyanınca 1 bardak oda sıcaklığında su içiniz. 1 porsiyon mevsim meyvesi

Kahvaltı (Saat 07.00-09.00 arası) 1 kibrit kutusu büyüklüğünde diyet peynir ya da 1 adet yumurta 1 ince dilim esmer ekmek Sınırsız söğüş domates, salatalık, yeşil sivri biber, marul, maydanoz vs. 4 adet yağsız siyah zeytin 1 tatlı kaşığı süzme bal Şekersiz açık limonlu siyah çay

Kuşluk (Saat 10.00-11.00 arası) 1 porsiyon mevsim meyvesi

Öğle (Saat 12.00-14.00 arası) 2 adet ızgara köfte (60 gr.), tavuk ya da balık, 1 ince dilim esmer ekmek 1 tatlı kaşığı zeytinyağı ile hazırlanmış sınırsız mevsim salatası 1 kibrit kutusu diyet peynir

İkindi (Saat 16.00-17.00 arası) Diyet kasar peynirli yağsız tost Sınırsız söğüş domates, salatalık, yeşil sivri biber, marul, maydanoz vs. Şekersiz bitki çayı (ıhlamur, ada çayı vs.)

Akşam (Saat 18.00-20.00 arası) 1 kase yağsız karışık sebze çorbası 1 tatlı Kaşığı zeytinyağı ile hazırlanmış sınırsız mevsim salatası 1 ince dilim esmer ekmek 1 kibrit kutusu büyüklüğünde diyet peynir

Gece (Saat 22.00) 1 porsiyon mevsim meyvesi 1 adet kuru kayısı, 1 adet ceviz

Yatarken 1 bardak oda sıcaklığında su.

1302 kalorilik 2. tercih

Uyanınca 1 bardak oda sıcaklığında su içiniz. 1 porsiyon mevsim meyvesi

Kahvaltı (Saat 07.00-09.00 arası) 1 kibrit kutusu büyüklüğünde diyet peynir ya da 1 adet yumurta 1 ince dilim esmer ekmek Sınırsız söğüş domates, salatalık, yeşil sivri biber, marul, maydanoz vs. 4 adet yağsız siyah zeytin 1 tatlı kaşığı süzme bal Şekersiz açık limonlu siyah çay

Kuşluk (Saat 10.00-11.00 arası) 1 porsiyon mevsim meyvesi

(Saat 12.00-14.00 arası) 1 tatlı kaşığı zeytinyağı ye 90 gr. diyet peynir ya da tavuk veya diyet ton balığı ile hazırlanmış sınırsız mevsim salatası 1 ince dilim esmer ekmek

İkindi (Saat 16.00-17.00 arası) 1 kibrit kutusu büyüklüğünde peynir 2 grisini ya da 1 porsiyon tahıl değişimi Şekersiz bitki çayı (ıhlamur, ada çayı, kuşburnu vs.)

Akşam (Saat 18.00-20.00 arası) 1 kase yağsız karışık sebze çorbası 1 tatlı kaşığı zeytinyağı ile hazırlanmış sınırsız mevsim salatası 1 kibrit kutusu büyüklüğünde 30 gr. diyet peynir grubu ilave edilmiş, 1 su bardağı haşlanmış kepekli makarna

Gece (Saat 22.00) 1 porsiyon mevsim meyvesi 1 adet kuru kayısı, 1 adet fındık

Yatarken 1 bardak oda sıcaklığında su içiniz.

Öte yandan güzel şarkıcı Sibel Can'ın Hakan Ural'dan olan kızı Melisa Ural da geçtiğimiz yıllarda siyah mayosu ile objektiflere yakalanmış aldığı kilolar dikkatlerden kaçmamıştı.

Ural'ın göbekli hali sosyal medyada kısa sürede en çok konuşulanlardan olmuştu.

Sibel Can'ın kızı Melisa Ural şimdilerde verdiği kilolarla adeta düşman çatlattı.

Sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulunan Melisa Ural bir deri bir kemik kaldı. İşte güzelliğiyle annesine benzetilen Sibel Can'ın kızı Melisa Ural'ın son hali...

İşte diğer ünlülerin zayıflama sırları...

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