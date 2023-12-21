77’lik Halil Ergün’ün 20 günde 11 kilo verdiren diyeti! Yaprak Dökümü’nün Ali Rıza Bey’iydi! Yıllar önce çimen suyu içerek...

Aşırı kiloların neden olduğu diz problemleri nedeniyle yürümekte zorlanan Halil Ergün, kilo verme sürecine girdiği kampta üç haftada tam sekiz kilo kaybetti.

Halil Ergün, yaşadığı bu değişimle ilgili olarak o yıllarda verdiği bir röportajda "Yürüyemiyordum, artık uzun yürüyüşler yapabiliyorum. Bir süre daha burada kalacağım. Canavar gibi geri döneceğim" açıklamasında bulunmuştu.

ÇİMEN SUYUNUN HAZIRLANIŞI: Çimen suyu hazırlamak için öncelikle buğday tohumlarını ıslatma ve çimleri yetiştirme süreci oldukça basit. Ancak uzmanlar, doğru çimen suyu temin etmek ve kullanmak konusunda dikkatli olunması gerektiğini vurguluyor.

Buğday tohumları 12 saat suda bekletilir.

Kavanoza çivi yardımıyla delikler açılır.

Buğdaylar 8 saat aralıklarla ıslatılıp durulanır.

Tohumlar bir kabın içine ya da saksıya ekilir.

İlk üç gün sabah ve akşam sulama yapılır, sonraki günlerde günde bir kere sulama yeterli olur. Çimen suyu, genellikle 7-12 gün içinde yetişir. Ancak uzmanlara göre, çimen suyunu aşırı miktarda tüketmek zararlı olabilir.

ÇİMEN SUYU DİYETİ NASIL YAPILIR? Günde sadece 1 bardak çim suyu içilmesi tavsiye edilir. Diyetin uzun süreli uygulanmaması önemlidir; 1 veya 2 hafta uygulandıktan sonra ara verilmelidir. Not: Her kişinin sağlık durumu farklıdır. Bu kapsamda tüketeceğiniz besinler konusunda mutlaka bir uzmana danışmanız gerekmektedir. Melis Sezen formunu sadece bu yöntemle koruyor! 30 günde 4 kilo formül Az buz değil tam 40 kilo gitti! O Ses Türkiye şampiyonu Pavarotti Hasan'ın son halini görenler gözlerine inanmıyor! Hasan Doğru...