77’lik Halil Ergün’ün 20 günde 11 kilo verdiren diyeti! Yaprak Dökümü’nün Ali Rıza Bey’iydi! Yıllar önce çimen suyu içerek...

Türk televizyon ve tiyatro dünyasının sevilen isimlerinden Halil Ergün,sağlıklı yaşam ve kilo kontrolüne odaklanarak 20 günde 11 kilo vermişti. 2008 yılında çimen suyu içtiğini açıklayan Ergün'ün bu yöntemi yıllar sonra hala sık sık gündemde yer alıyor. O dönemde popüler hale gelen çimen suyu furyası şimdilerde yeniden merak konusu olmaya başladı. 20 gün içerisinde 11 kilo veren Halil Ergün'ün röportajlarını sizler için derledik. İşte usta sanatçının kilo verme sırları...
Bu sağlık merkezinde kalan Halil Ergün, kilo verme ve sağlıklı yaşam yolculuğuna başladı. Sağlık merkezinin sunduğu profesyonel destek ve disiplinli bir program sayesinde, kilo verme sürecini etkin bir şekilde yönetmeye başladı. Sağlık merkezindeki uzmanlar tarafından hazırlanan özel diyet programları ve egzersiz rutinleri, Halil Ergün'ün kilo verme sürecinde önemli bir rol oynadı.
Ünlü oyuncu, bu süreçte çimen suyu içip sağlıklı beslenme ve fitness programlarıyla 20 günde tam 11 kilo verdi.
Ergün, o dönemde yaşadığı kilo probleminin sağlığını tehdit etmeye başlamasıyla harekete geçtiğini belirtti.