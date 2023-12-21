Mesut Özil'in zinde tutan diyeti! 35'lik eski futbolcu çelik gibi vücuda bu yöntemle kavuşmuş! "Daha önceleri karbonatlı..."

35 yaşındaki eski futbolcu, çelik gibi bir vücuda sahip olmanın sırlarını 2017 yılında verdiği bir röportajda açıklamıştı. İşte Mesut Özil'in beslenme rutini ve sağlıklı yaşam sırları...
35 yaşındaki eski futbolcu, çelik gibi bir vücuda sahip olmanın sırlarını 2017 yılında verdiği bir röportajda açıklamıştı. İşte Mesut Özil'in beslenme rutini ve sağlıklı yaşam sırları...
Mesut Özil, sağlıklı yaşam sırlarını ve sakatlıklarını azaltan diyet programını 2017 yılında verdiği bir röportajda açıkladı. Futbol kariyerindeki uzun süreli diz sakatlığı deneyiminden sonra beslenme alışkanlıklarını değiştiren Özil, diyet programının etkilerini şu sözlerle ifade etmişti;
"Daha önceleri karbonatlı içecekler tüketiyordum ancak yeterince su almıyordum. Şimdi daha çok su ve yeşil çay içiyorum. Ekmek tüketmiyorum ve daha iyi hissediyorum. Sakatlıklarım da oldukça azaldı."
O dönemde Özil'in danışmanı olan Dr. Michael Despeghel de Mesut'un bu açıklamalarını değerlendirerek, "Diyet tipleri sakatlıkların duyarlılığını etkileyebilir. Şeker, beyaz ekmek, kek, alkol ve kırmızı et gibi işlenmiş ürünler vücutta iltihap düzeyini artıran etkenler. Ve kan seviyesinin artış kabiliyetini azaltır. Özellikle yüksek performans sergileyen atletlerde kendine yenileme yeteneği çok önemlidir. Örneğin, Dortmundlu bir futbolcu geçen yıl kendi diyetini değiştirdi ve sağlık durumu daha iyi hale geldi" şeklinde değerlendirmede bulundu.
VÜCUDU GÜÇLENDİREN, KASLARI SAĞLAMLAŞTIRAN DİYET LİSTESİ
Kahvaltı:
Ara Öğün:
Öğle:
Ara Öğün:
Akşam Yemeği:
İkinci Ara Öğün (İhtiyaca Bağlı):
İçecekler:
Bu örnek diyet listesi, genel sağlığı desteklemeye yönelik temel prensipleri içerir. Fakat kişisel ihtiyaçlarınıza uygun olarak bu listeyi bir uzmana danışmanız önemlidir.