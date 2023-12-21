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Mesut Özil'in zinde tutan diyeti! 35'lik eski futbolcu çelik gibi vücuda bu yöntemle kavuşmuş! "Daha önceleri karbonatlı..."

Dünya futbolunun önemli isimlerinden biri olan Mesut Özil, futbol kariyerinden sonra da sağlıklı ve zinde bir yaşam sürmeye devam ediyor. 35 yaşındaki eski futbolcunun çelik gibi bir vücuda sahip olmasının sırlarını sizler için derledik. 2017 yılında verdiği bir röportajda beslenme şeklini açıklayan Özil başarılı kariyerini de bu diyete bağlıyor. İşte Mesut Özil'in beslenme rutini...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 21 Aralık 2023, 18:07 Güncelleme 21 Aralık 2023, 18:10
Mesut Özil’in zinde tutan diyeti! 35’lik eski futbolcu çelik gibi vücuda bu yöntemle kavuşmuş! Daha önceleri karbonatlı...

35 yaşındaki eski futbolcu, çelik gibi bir vücuda sahip olmanın sırlarını 2017 yılında verdiği bir röportajda açıklamıştı. İşte Mesut Özil'in beslenme rutini ve sağlıklı yaşam sırları...

Mesut Özil, sağlıklı yaşam sırlarını ve sakatlıklarını azaltan diyet programını 2017 yılında verdiği bir röportajda açıkladı. Futbol kariyerindeki uzun süreli diz sakatlığı deneyiminden sonra beslenme alışkanlıklarını değiştiren Özil, diyet programının etkilerini şu sözlerle ifade etmişti;

"Daha önceleri karbonatlı içecekler tüketiyordum ancak yeterince su almıyordum. Şimdi daha çok su ve yeşil çay içiyorum. Ekmek tüketmiyorum ve daha iyi hissediyorum. Sakatlıklarım da oldukça azaldı."

O dönemde Özil'in danışmanı olan Dr. Michael Despeghel de Mesut'un bu açıklamalarını değerlendirerek, "Diyet tipleri sakatlıkların duyarlılığını etkileyebilir. Şeker, beyaz ekmek, kek, alkol ve kırmızı et gibi işlenmiş ürünler vücutta iltihap düzeyini artıran etkenler. Ve kan seviyesinin artış kabiliyetini azaltır. Özellikle yüksek performans sergileyen atletlerde kendine yenileme yeteneği çok önemlidir. Örneğin, Dortmundlu bir futbolcu geçen yıl kendi diyetini değiştirdi ve sağlık durumu daha iyi hale geldi" şeklinde değerlendirmede bulundu.

VÜCUDU GÜÇLENDİREN, KASLARI SAĞLAMLAŞTIRAN DİYET LİSTESİ

Kahvaltı:

  • Yulaf ezmesi (süt veya yoğurtla)
  • Yumurta (haşlanmış, omlet veya karışık sebzelerle)
  • Taze meyve (muz, çilek, yaban mersini gibi)
  • Tam tahıllı ekmek veya tam buğday baget

Ara Öğün:

  • Badem, ceviz veya fındık
  • Yoğurt (şekersiz ve probiyotik)

Öğle:

  • Izgara tavuk veya hindi göğsü
  • Esmer pirinç veya quinoa
  • Sebzeler (brokoli, kabak, havuç gibi)
  • Zeytinyağı ve limon sosuyla salata

Ara Öğün:

  • Taze meyve veya sebzeler (elma dilimleri, salatalık, havuç)
  • Humus veya lor peyniri ile kepekli krakerler

Akşam Yemeği:

  • Buharda pişirilmiş somon veya alabalık
  • Tatlı patates veya buğday lapası
  • Yeşil yapraklı sebzeler (ıspanak, pazı, brokoli)

İkinci Ara Öğün (İhtiyaca Bağlı):

  • Yoğurt veya bir avuç çilek
  • Bir miktar fıstık ezmesi

İçecekler:

  • Bol su
  • Yeşil çay
  • Taze sıkılmış meyve suları (şeker ilave etmeden)

Bu örnek diyet listesi, genel sağlığı desteklemeye yönelik temel prensipleri içerir. Fakat kişisel ihtiyaçlarınıza uygun olarak bu listeyi bir uzmana danışmanız önemlidir.

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