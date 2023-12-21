Mesut Özil'in zinde tutan diyeti! 35'lik eski futbolcu çelik gibi vücuda bu yöntemle kavuşmuş! "Daha önceleri karbonatlı..."

O dönemde Özil'in danışmanı olan Dr. Michael Despeghel de Mesut'un bu açıklamalarını değerlendirerek, "Diyet tipleri sakatlıkların duyarlılığını etkileyebilir. Şeker, beyaz ekmek, kek, alkol ve kırmızı et gibi işlenmiş ürünler vücutta iltihap düzeyini artıran etkenler. Ve kan seviyesinin artış kabiliyetini azaltır. Özellikle yüksek performans sergileyen atletlerde kendine yenileme yeteneği çok önemlidir. Örneğin, Dortmundlu bir futbolcu geçen yıl kendi diyetini değiştirdi ve sağlık durumu daha iyi hale geldi" şeklinde değerlendirmede bulundu.