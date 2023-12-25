37’lik güzel doğum kilolarını bu 2 besinle eritti: Fahriye Evcen tam 12 kiloyu çatır çutur verdi!

Ünlü oyuncu Fahriye Evcen , sosyal medya platformlarında sağlıklı yaşam ve beslenme konularında paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Sadece kariyeriyle değil, aynı zamanda sağlıklı yaşam tarzıyla da öne çıkan Evcen'in takipçileriyle sık sık paylaştığı öğünlerinden yola çıkarak sizler için bir beslenme listesi hazırladık. İşte Fahriye Evcen'in 1 gün boyunca yedikleri...

BULGUR VE HOŞAF YEDİ!

Hamilelik sonrasında 12 kilo vererek eski formuna kavuşan Fahriye Evcen, sebze ağırlıklı bir beslenme düzeni ve günde en az 2 litre su içme alışkanlığıyla dikkat çekiyor. Aç bırakan diyetlere karşı çıkarak günde 2 öğün sağlıklı yiyeceklerle beslenmeyi tercih eden oyuncu, akşam 8'den sonra herhangi bir şey yememeye özen gösteriyor. Evcen canı her tatlı çektiğinde hurma, kuru kayısı ve incir yiyerek tatlı krizlerini bastırıyor. Ünlü oyuncunun doğum sonrası hoşaf ve bulgur tüketerek sağlıklı bir şekilde kilo verdiği iddia ediliyor.