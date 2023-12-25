38’lik güzelin yıllardır 51 kilo olma formülü ortaya çıktı: Yasemin Özilhan’dan göbek kalça yağını yok eden tarif!

"Sosyetik güzellik" olarak bilinen Yasemin Özilhan, son sosyal medya paylaşımıyla sık sık dikkatleri üzerine çekiyor. İki çocuk annesi Özilhan'ın fit vücudu ise hayranları tarafından ilgiyle takip ediliyor. 38 yaşındaki ünlü güzelin yıllardır 1 gram bile almaması üzerine diyet ve güzellik sırlarını araştırdık. Yıllar önce paylaştığı özel bir içecek tarifi ve beslenme rutinini sizler için derledik. İşte Yasemin Özilhan'ın kağıt gibi vücudunun sırrı...

Özilhan, sağlıklı bir yaşam sürdürmenin temelinde dengeli ve düzenli beslenmenin yattığını vurguluyor. Onun beslenme düzeni, zengin vitamin ve mineral içeren sebze ve meyveler, yüksek kaliteli protein kaynakları ve sağlıklı yağlar etrafında şekilleniyor. Özellikle işlenmiş gıdalardan uzak durmayı tercih eden Yasemin Özilhan, doğal ve taze ürünleri sofrasında ağırlıyor.