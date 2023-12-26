Mehmet Ali Erbil’in kızı Yasmin Erbil’den havuzda dudak dudağa kutlama! Survivor’a giden Yiğit Poyraz’a seslendi: Beni ve içimdeki çocuğu...

Ünlü isim, paylaşımının altına da şu notu ekledi: "İyi ki doğdun sevgilim beni ve içimdeki çocuğu mutlu etmeyi çok iyi biliyorsun. Seni çok özlüyorum"

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği paylaşım, birçok magazin ve fan sayfası tarafından da yayınlanarak Instagram'da hızla yayıldı.

İşte o paylaşım...

SURVİVOR'A GİTTİ

Yiğit Poyraz'ın Survivor All Star'da mücadele edeceğini Acun Ilıcalı şu sözlerle duyurmuştu: "Katıldığı sene Survivor'da çok başarılı bir sezon geçiren Poyraz, şampiyonluğu kafaya koydu ve All Star'a katılıyor. Poyraz'ın iddialı isimlerden biri olacağına hiç şüphem yok."