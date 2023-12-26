Mehmet Ali Erbil’in kızı Yasmin Erbil’den havuzda dudak dudağa kutlama! Survivor’a giden Yiğit Poyraz’a seslendi: Beni ve içimdeki çocuğu...

Mehmet Ali Erbil ile Nergis Kumbasar'ın 1989-1996 yılları arasında süren evliliğinden dünyaya gelen kızları Yasmin Erbil, aktif olarak kullandığı sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla dikkat çekti.
Mehmet Ali Erbil ile Nergis Kumbasar'ın 1989-1996 yılları arasında süren evliliğinden dünyaya gelen kızları Yasmin Erbil, aktif olarak kullandığı sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla dikkat çekti.
Survivor yarışmasıyla adını duyuran Yiğit Poyraz ile bir süredir aşk yaşayan 26 yaşındaki Yasmin Erbil, Instagram sayfasında sevgilisinin doğum gününe özel bir paylaşımda bulundu.
Erbil, sevgilisi Yiğit Poyraz ile havuzda çekilen eski tarihli bir videoyu Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sundu.
Ünlü isim, paylaşımının altına da şu notu ekledi: "İyi ki doğdun sevgilim beni ve içimdeki çocuğu mutlu etmeyi çok iyi biliyorsun. Seni çok özlüyorum"
Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği paylaşım, birçok magazin ve fan sayfası tarafından da yayınlanarak Instagram'da hızla yayıldı.
İşte o paylaşım...
SURVİVOR'A GİTTİ
Yiğit Poyraz'ın Survivor All Star'da mücadele edeceğini Acun Ilıcalı şu sözlerle duyurmuştu: "Katıldığı sene Survivor'da çok başarılı bir sezon geçiren Poyraz, şampiyonluğu kafaya koydu ve All Star'a katılıyor. Poyraz'ın iddialı isimlerden biri olacağına hiç şüphem yok."