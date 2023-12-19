SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Magazin Haberleri

Taze anne Ezgi Mola'nın 2 ayda 10 kilo verdiren diyeti! Eski dostu Enis Arıkan'la bu yöntemi denemiş! 40 yaşında bile yağ yaktıran formül

Enis Arıkan ve Ezgi Mola, kilo sorunlarıyla baş etmek adına denedikleri farklı yöntemlerle gündeme gelmişlerdi. Detoks kampları ve spor gibi birçok yöntemi denemelerine rağmen istedikleri sonuçları alamayan ikili, pandemi ve karantina döneminde tekrar kilo alınca, kilo verme konusunda oldukça farklı bir girişimde bulundu. Geçtiğimiz sene denedikleri bir yöntemle 2 ayda 10 kiloya yakın vermelerinin ardından ünlü oyuncuların bu sırrı sürekli gündeme geliyor. Şimdilerde ise bu iki dostun küs olduğu iddialarıyla birlikte ikilinin zayıflama sırrı hakkında araştırmalar yeniden hız kazandı. Sizler için Enis Arıkan ve Ezgi Mola'nın röportajlarını derleyerek zayıflık sırlarını ortaya çıkardık. İşte detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 19 Aralık 2023, 23:38 Güncelleme 19 Aralık 2023, 23:38
Taze anne Ezgi Mola’nın 2 ayda 10 kilo verdiren diyeti! Eski dostu Enis Arıkan’la bu yöntemi denemiş! 40 yaşında bile yağ yaktıran formül

Geçmişte denedikleri bir yöntemle 2 ay içinde yaklaşık 10 kilo vererek dikkat çeken Enis Arıkan ve Ezgi Mola'nın zayıflama sırları, sürekli olarak medyanın ve hayranlarının ilgisini çekiyor.

Başarılı oyuncular Enis Arıkan ve Ezgi Mola, kilo sorunlarıyla baş etmek adına denedikleri farklı yöntemlerle gündeme gelmişlerdi. Detoks kampları ve spor gibi birçok stratejiyi denemelerine rağmen istedikleri sonuçları alamayan ikili, pandemi ve karantina döneminde tekrar kilo alınca, kilo verme konusunda farklı bir yaklaşım benimsemeye karar verdi.

Ezgi Mola ve Enis Arıkan'ın tercihi bu kez, kilo verme konusunda etkili olduğuna inandıkları hipnoz yönteminden yana oldu. Detoks kamplarına gitmek istemeyen ikili, şeker ve karbonhidrat tüketimini azaltarak yaşam tarzlarını değiştirmeyi hedefledikleri hipnoz seanslarına başvurdular. Bu radikal değişiklik, kısa süre içinde kilo kaybına yol açtı.

İddialara göre, 1.5 ay süren bu hipnoz seansları sonucunda Enis Arıkan 10 kilo, Ezgi Mola ise 6 kilo verdi.

Ayrıca geçtiğimiz sene kısa süreliğine vegan beslendiğini duyuran Ezgi Mola şu paylaşımı yapmıştı;

2 AYDA 10 KİLO VERDİREN VEGAN DETOKS LİSTESİ

Kahvaltı:

Yulaf ezmesi (tam tahıl) üzerine bir avuç çilek ve muz dilimleri.
Badem sütü veya soya sütü ile yapılmış smoothie (ıspanak, yeşil elma, chia tohumu ve bir avuç yaban mersini).
Tam buğday ekmeği üzerine avokado dilimleri ve domates.

Ara Öğün:

Bir avuç ceviz veya badem.
Bir adet orta boy elma veya armut.

Öğle:

Bol yeşillikli salata (marul, roka, ıspanak) üzerine doğranmış sebzeler (salatalık, biber, domates).
Kinoa veya bulgur tabanlı bir sebze karışımı (brokoli, havuç, kırmızı biber) yemeği.
Vegan protein kaynağı olan kırmızı mercimek çorbası veya nohutlu humus.


Ara Öğün:

Bir avuç kuru kayısı veya kuru incir.
Bir avuç kiraz veya taze mevsim meyveleri.


Akşam:

Tam buğday makarna veya kepekli pirinç üzerine domates soslu sebze yemeği.
Izgara sebzeler (kabak, patlıcan, mantar) ile yapılmış bir yemek.
Nohutlu veya mercimekli vegan köfte veya burger.


Akşam Ara Öğün:

Bir fincan ısırgan otu çayı veya yeşil çay.

Not: Her kişinin sağlık durumu farklıdır. Bu kapsamda tüketeceğiniz besinler konusunda mutlaka bir uzmana danışmanız gerekmektedir.

Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
İstanbulspor-Trabzonspor maçı yarıda kaldı| İstanbulspor başkanı takımını sahadan çekti! Cezası ne olacak?
CANLI TAKİP | İşgalci İsrail’den ateşkes mesajı: Yeni bir insani araya hazırız
Müstakil seçim diyen Akşener’e peş peşe kara haber! İyi Parti Kurucular Kurulu Üyesi Mesut Özarslan da partisinden istifa etti
SON DAKİKA