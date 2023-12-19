Taze anne Ezgi Mola’nın 2 ayda 10 kilo verdiren diyeti! Eski dostu Enis Arıkan’la bu yöntemi denemiş! 40 yaşında bile yağ yaktıran formül

İddialara göre, 1.5 ay süren bu hipnoz seansları sonucunda Enis Arıkan 10 kilo, Ezgi Mola ise 6 kilo verdi.

Ayrıca geçtiğimiz sene kısa süreliğine vegan beslendiğini duyuran Ezgi Mola şu paylaşımı yapmıştı; 2 AYDA 10 KİLO VERDİREN VEGAN DETOKS LİSTESİ Kahvaltı: Yulaf ezmesi (tam tahıl) üzerine bir avuç çilek ve muz dilimleri.

Badem sütü veya soya sütü ile yapılmış smoothie (ıspanak, yeşil elma, chia tohumu ve bir avuç yaban mersini).

Tam buğday ekmeği üzerine avokado dilimleri ve domates.

Ara Öğün: Bir avuç ceviz veya badem.

Bir adet orta boy elma veya armut.

Öğle: Bol yeşillikli salata (marul, roka, ıspanak) üzerine doğranmış sebzeler (salatalık, biber, domates).

Kinoa veya bulgur tabanlı bir sebze karışımı (brokoli, havuç, kırmızı biber) yemeği.

Vegan protein kaynağı olan kırmızı mercimek çorbası veya nohutlu humus.