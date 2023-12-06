Ezgi Mola oğlu Can'ı ilk kez paylaştı: "Sonunda o gün geldi mi" Bebeğiyle ilk fotoğrafını paylaşan Ezgi Mola...

Ünlü oyuncu Ezgi Mola, 4 yıldır aşk yaşadığı işletmeci sevgilisi Mustafa Aksakallı ile 8 Mayıs'ta sessiz sedasız dünyaevine girdi. Nikahtan kısa bir süre sonra da hamile olduğunu açıklayan Mola, oğlu Can'ı 23 Kasım'da dünyaya getirdi. Oğlunu Amerika'da dünyaya getirdiği iddia edilen Mola, oğlunu ilk kez paylaştı. İşte Ezgi Mola ile Mustafa Aksakallı'nın oğlu Can.