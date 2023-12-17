Ezgi Mola ile Enis Arıkan hakkında flaş iddia! Ayrılmaz kankalar küstü mü "Arkadaşlığa olan inancımı kaybettim"

Ünlü oyuncu Ezgi Mola, 4 yıldır aşk yaşadığı işletmeci sevgilisi Mustafa Aksakallı ile 8 Mayıs'ta sessiz sedasız dünyaevine girdi. Nikahtan kısa bir süre sonra da hamile olduğunu açıklayan Mola, oğlu Can'ı 23 Kasım'da dünyaya getirdi. Tüm bu süreçte yanında yakın dostu Enis Arıkan vardı. Magazin dünyasının sevilen kankaları hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı sosyal medyada. Enis Arıkan ve Ezgi Mola'nın aralarının bozulduğu, bir süredir küs oldukları iddia edildi.
Dostluklarıyla düşman çatlatan Ezgi Mola ile Enis Arıkan'ın üzerinde kara bulutlar mı geziyor?
Sosyal medyada ortaya atılan bir iddia kısa sürede en çok konuşulanlar arasına girdi.
Aralarında ne olduğu belli olmayan Ezgi Mola ve Enis Arıkan'ın küs olduğu, ortak arkadaşlarının da ikiliyi barıştırmak için çabalar sarf ettiği iddia edildi.