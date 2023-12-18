Dostluğa ’mola’! Ezgi Mola ile Enis Arıkan’ın arasına kara kedi girdi

İşletmeci Mustafa Aksakallı ile mutlu bir evliliği olan ve geçtiğimiz ay Can isminde bir erkek çocuğu olan Ezgi Mola'nın, yakın dostu Enis Arıkan ile arasının açık olduğunu duydum. Eşi Mustafa Aksakallı ile Çeşme ve İstanbul'da kurdukları markalar ile iş hayatında başarıdan başarıya koşan Ezgi Mola'nın yakın dostu Enis Arıkan ile küslüğü ise beni çok şaşırttı. Ben hiç Enis Arıkan'ın, Ezgi Mola'ya doğum yaptığında gittiğini görmedim. Hatta "Dayı oldum" bile demedi. "Yeğenim doğdu" diye yaygara koparır, "Altınımı aldım geldim" diye story atması gerekirdi.







BÜYÜK KRİZ!

Biliyorsunuz cinsiyet partisinde sürprizi bile Enis Arıkan yaptı. İki aydır neredeyse birbirlerine laf bile atmıyorlar. Hatta Enis Arıkan'ın en yakın arkadaşlarından Aslı Kızmaz ile de kavgalı olduğu Ezgi Mola'nın aksine Aslı Kızmaz'ı sosyal medyadan bile engellediğini duydum. Enis Arıkan'ı yeni oyunu olan "Balina"da bile bu iki isim tebrik etmedi. Yani anlayacağınız bu üçlü arasında büyük bir küslük söz konusu ama aralarındaki buzları inşallah eritirler. Ben Ezgi ile Enis'in dostluklarını imrenerek izliyordum.