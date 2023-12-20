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Baba olmaya hazırlanan Berk Oktay’ın mutluluk gözyaşları! Kuruluş Osman’ın Malhun Hatun’u Yıldız Çağrı Atiksoy hamile olduğunu duyurmuştu

ATV ekranlarının sevilen dizisi Kuruluş Osman’da Malhun Hatun karakterini canlandıran Yıldız Çağrı Atiksoy, geçen haftalarda eşi Berk Oktay ile bebek beklediklerini açıklamıştı. İlk kez anne ve baba olmaya hazırlanan ünlü oyuncular, GQ Men Of The Year 2023 Ödül Törenine katıldılar. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan çiftten Berk Oktay, bebeğinin cinsiyetini öğrendiği de verdiği tepkiyi anlattı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 20 Aralık 2023, 10:13 Güncelleme 20 Aralık 2023, 11:21
Baba olmaya hazırlanan Berk Oktay’ın mutluluk gözyaşları! Kuruluş Osman’ın Malhun Hatun’u Yıldız Çağrı Atiksoy hamile olduğunu duyurmuştu

Kuruluş Osman'da Malhun Hatun karakterini canlandıran Yıldız Çağrı Atiksoy, meslektaşı Berk Oktay ile iki yıllık ilişkini Eylül 2022'de evlilikle taçlandırdı.

10 Eylül 2022 tarihinde Polonezköy'de düğün yapan ünlü çift, geçen haftalarda bebek bekledikleri yönündeki iddialarla gündem oldu.

İddiaları doğrulayan Berk Oktay ile Yıldız Çağrı Atiksoy, geçen akşam GQ Men Of The Year 2023 Ödül Törenine katıldı.

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan çiftten Berk Oktay, bebeğinin cinsiyetini öğrendiği de verdiği tepkiyi anlattı.

Oktay, şu ifadeleri kullandı: "Kız çocuğu deyince duygulanıyorum. Ağladım, Çağrı beni sakinleştirdi. Her gün aşık olduğum kadından bir evladım olsun çok istiyordum. Kız çocuğunu da duyunca daha da farklı heyecanlandım. Tepemden indirmeyeceğim onu"

Kızını kucağına almak için gün sayan Yıldız Çağrı Atiksoy da şöyle konuştu: "Kız erkek ayırt etmeyiz, sağlıklı olsun ama gönlümüzde hep kız çocuk vardı. Allah gönlümüze göre verdi. Henüz hazırlıklara başlamadık, iki ay sonra başlarız"

"HEYECANDAN KENDİME GELEMEDİM"
Berk Oktay, daha önceki açıklamasında şunları söylemişti: "O duyguyu nasıl anlatabilirim bilmiyorum ama birkaç gün heyecandan kendime gelemedim. İsim düşünmedik, sağlıkla aramıza gelmesini istiyoruz. Sabırsızca bekliyoruz"

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