Baba olmaya hazırlanan Berk Oktay’ın mutluluk gözyaşları! Kuruluş Osman’ın Malhun Hatun’u Yıldız Çağrı Atiksoy hamile olduğunu duyurmuştu

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan çiftten Berk Oktay, bebeğinin cinsiyetini öğrendiği de verdiği tepkiyi anlattı.

Oktay, şu ifadeleri kullandı: "Kız çocuğu deyince duygulanıyorum. Ağladım, Çağrı beni sakinleştirdi. Her gün aşık olduğum kadından bir evladım olsun çok istiyordum. Kız çocuğunu da duyunca daha da farklı heyecanlandım. Tepemden indirmeyeceğim onu"

Kızını kucağına almak için gün sayan Yıldız Çağrı Atiksoy da şöyle konuştu: "Kız erkek ayırt etmeyiz, sağlıklı olsun ama gönlümüzde hep kız çocuk vardı. Allah gönlümüze göre verdi. Henüz hazırlıklara başlamadık, iki ay sonra başlarız"

"HEYECANDAN KENDİME GELEMEDİM"

Berk Oktay, daha önceki açıklamasında şunları söylemişti: "O duyguyu nasıl anlatabilirim bilmiyorum ama birkaç gün heyecandan kendime gelemedim. İsim düşünmedik, sağlıkla aramıza gelmesini istiyoruz. Sabırsızca bekliyoruz"