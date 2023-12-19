Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın sevilen ismi geri dönüyor! Eski rolünü unutturmayacak

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin sevilen ismi ekranlara geri dönüyor. İşte yıldız oyuncu ve katılacağı dizi hakkında tüm detaylar...
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin sevilen ismi ekranlara geri dönüyor. İşte yıldız oyuncu ve katılacağı dizi hakkında tüm detaylar...
Büyük ilgi gören Dilek Taşı dizisi, sevilen oyuncu kadrosuna Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin unutulmaz karakterlerinden birini ekliyor.
Duyanların şaşkına döndüğü bu transferle, dizinin atmosferine yeni bir soluk getiriliyor.
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisindeki başarılı performansıyla tanınan Turgay Tanülkü, Dilek Taşı dizisine "Aziz ağa" karakteriyle katılacak.
Bu yeni karakter, başrol oyuncusu Mustafa'nın geçmişinden gelen önemli bir figürü canlandıracak ve izleyicilere sürükleyici anlar yaşatacak.
Dilek Taşı'nın zengin oyuncu kadrosuna katılan Turgay Tanülkü, dizinin 15. bölümünde izleyicilerle buluşacak.
Bu beklenen buluşma, dizinin takipçileri arasında büyük heyecan yaratırken, Tanülkü'nün performansıyla dizinin çıtasının daha da yükselmesi bekleniyor.