30 kilo verdiren Seda Bakan diyeti! 38 yaşında 38 beden olma sırrı! "Her gün 19.00'dan sonra..."

19.00'DAN SONRA BİR ŞEY YEMİYORUM!

Yıllar önce verdiği bir röportajda doğum kilolarından nasıl kurtulduğunu açıklayan Bakan "Kilolarımı emzirerek verdim. Akşam 19.00'dan sonra bir şey yemiyorum." diyen ifadelerini kullandı. İşte 19.00'dan sonra yemek yememenin faydaları;

1. Gece Açlığı Yağ Yakımını Artırır: Akşam saatlerinde yapılan son öğünün ardından glikojen depolarının boşalması, vücudu açlık sırasında depolanmış yağları parçalamaya teşvik eder. Bu durum, kalıplaşmış yağların azalmasına ve bölgesel yağlardan daha hızlı kurtulmaya yardımcı olur.