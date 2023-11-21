30 kilo verdiren Seda Bakan diyeti! 38 yaşında 38 beden olma sırrı! "Her gün 19.00'dan sonra..."

Ünlü oyuncu, hamilelik döneminde aldığı kiloları, uzman bir diyetisyen eşliğinde uyguladığı özel bir beslenme programı ve düzenli egzersizle kısa sürede cayır cayır verdi. İşte Seda Bakan'ın zayıflık sırrı...
Ünlü oyuncu, hamilelik döneminde aldığı kiloları, uzman bir diyetisyen eşliğinde uyguladığı özel bir beslenme programı ve düzenli egzersizle kısa sürede cayır cayır verdi. İşte Seda Bakan'ın zayıflık sırrı...
Ünlü oyuncu Seda Bakan, 38 yaşında olmasına rağmen, ikinci kızı Ela'yı dünyaya getirdikten sonra hızlı bir şekilde formunu koruyarak dikkatleri üzerine çekti. Bakan, hamilelik süreçlerinde aldığı kiloları başarıyla vermenin sırlarını paylaştı.
İlk hamileliğinde 30 kilo, ikinci hamileliğinde ise 10 kilo aldığını açıklayan Seda Bakan, doğum sonrası kilo verme sürecinde emzirmenin büyük bir rol oynadığını belirtiyor. Ünlü oyuncu, özellikle akşam saatlerinde yemek yeme alışkanlığını değiştirerek, kilo kontrolünü sağlamış.
19.00'DAN SONRA BİR ŞEY YEMİYORUM!
Yıllar önce verdiği bir röportajda doğum kilolarından nasıl kurtulduğunu açıklayan Bakan "Kilolarımı emzirerek verdim. Akşam 19.00'dan sonra bir şey yemiyorum." diyen ifadelerini kullandı. İşte 19.00'dan sonra yemek yememenin faydaları;
1. Gece Açlığı Yağ Yakımını Artırır: Akşam saatlerinde yapılan son öğünün ardından glikojen depolarının boşalması, vücudu açlık sırasında depolanmış yağları parçalamaya teşvik eder. Bu durum, kalıplaşmış yağların azalmasına ve bölgesel yağlardan daha hızlı kurtulmaya yardımcı olur.
2. Uykuya Geçiş Sürecinde Sindirimin Rahatlaması: Son öğün ile yatış saati arasındaki zaman dilimi, sindirim sisteminin dinlenmeye geçmesine olanak tanır. Bu da uyku kalitesini artırarak, ertesi gün daha zinde uyanmayı sağlar.
3. Diyabet ve Kanser Riskini Azaltır: Akşam saatlerinde yemek yemenin, tip 2 diyabet riskini azalttığı ve kansere yakalanma şansını düşürdüğü bilimsel çalışmalarla destekleniyor.
4. Düzenli Beslenmeye Katkı Sağlar: Gece saatlerinde yememe alışkanlığı, diğer öğün saatlerini düzenlemeyi gerektirir ve bu da düzenli bir beslenme düzenine olanak tanır.