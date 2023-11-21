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MasterChef Somer Sivrioğlu'nun uğruna 18 yıllık evliliğini bitirdiği sevgilisi Pınar'a bakın! Şöhreti de aşkı da Masterchef'te buldu

'MasterChef Türkiye, Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun jüriliğinde tüm hızıyla devam ediyor. Kimi zaman sert kimi zaman babacan, bazen de esprili olan jüri üyesi ünlü şef, yarışmacıların hem çok sevdiği hem de çok çekindiği bir isim. 50 yaşındaki şef, hayatımıza ilk girdiğinde 2 çocuğunun annesiyle evliydi, daha sonra eşini aldattığı haberleri gündeme bomba gibi düşmüştü. Geçtiğimiz yıl cinsellik itirafıyla olay olan Somer Sivrioğlu'nun sevgilisi sosyal medyanın gündeminde.

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Giriş Tarihi 21 Kasım 2023, 17:16 Güncelleme 21 Kasım 2023, 17:16
MasterChef Somer Sivrioğlu’nun uğruna 18 yıllık evliliğini bitirdiği sevgilisi Pınar’a bakın! Şöhreti de aşkı da Masterchef’te buldu

MasterChef Somer Sivrioğlu'nun uğruna 18 yıllık evliliğini bitirdiği sevgilisi Pınar'a bakın! Şöhreti de aşkı da Masterchef'te buldu... Şeflik kariyerine, Masterchef'teki jüri üyeliğini ekleyen Somer Sivrioğlu, kariyerinde adeta bir kırılma noktası yaşadı. Tatlı-sert mizacıyla yarışmacıları epey terketen Sivrioğlu, bir dönem aldatma skandalıyla gündeme geldi ve 18 yıllık eşini şimdiki sevgilisi için bıraktı. Günün en çok merak edilen isimlerinden biri olan Somer Sivrioğlu'nun sevgilisi bakın kim.

Somer Sivrioğlu'nun sevgilisi Pınar sosyal medyanın gündeminde... MasterChef Türkiye'de jüri koltuğunda oturan Somer Sivrioğlu eski eşiyle ilgili açıklamasıyla çok konuşulmuştu.

Somer Sivrioğlu geçtiğimiz yıllarda eşi Aslı Sencer'den MasterChef Türkiye programının editörlerinden Pınar Kayabaşı ile aldatmış, sonrasında da eşinden boşanmıştı.

"Medyada çıkan haberler doğrultusunda telefonum susmadı. Üzülerek söylemeliyim ki 18 yıldır birlikte olduğum Somer Sivrioğlu'yla olan evliliğimizi çıkan haberlerdeki konu yüzünden bitirme kararı aldık. Zor günler geçiriyorum. Ailem, çocuklarım ve iş hayatımın etkilenmemesi için çabalıyorum."

"Medyada çıkan haberler doğrultusunda telefonum susmadı. Üzülerek söylemeliyim ki 18 yıldır birlikte olduğum Somer Sivrioğlu'yla olan evliliğimizi çıkan haberlerdeki konu yüzünden bitirme kararı aldık. Zor günler geçiriyorum. Ailem, çocuklarım ve iş hayatımın etkilenmemesi için çabalıyorum.İki pırlanta evladımızın bu süreçte olumsuz etkilenmemesi için herkesten saygı istiyorum. Bu süreçte Avustralya'daki ve Türkiye'deki avukatlarım gerekli açıklamaları şahsım adına yapacaktır."

Masterchef editörlerinden Pınar Kayabaşı ile Hazer Şef'in mekanında görüntülenen Somer Şef ise bu konuda sessizliğini korumuştu. Somer Sivrioğlu'nun sevgilisi merak ediliyor.

SOMER SİVRİOĞLU VE SEVGİLİSİ PINAR KAYABAŞI

Öğrenim hayatına İstanbul'da başladı. Liseyi tamamladıktan sonra üniversite eğitimine Gazi Üniversitesi Radyo Sinema ve Televizyon bölümünde devam etti.

Pınar Kayabaşı mesleki kariyerine 2008 yılında video editörü olarak adım attı. 2011 yılında Acun Medya çatısı altında Project Manager olarak çalışmaya başladı.

Acun Medya'da Got Talent, The Voice, Sürprizimiz Var, Yetenek Sizsiniz Türkiye, Survivor, Para Bende, Exatlon ve Dancing with Stars gibi yarışma ve program formatlarında görev aldı.

Ayrıca Dominik Cumhuriyeti'nde çalıştı. Masterchef Turkiye, Exatlon Brazil, Exatlon Romania, Exatlon Estados Unidos programlarında görev aldı.

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