MasterChef Somer Sivrioğlu'nun uğruna 18 yıllık evliliğini bitirdiği sevgilisi Pınar'a bakın! Şöhreti de aşkı da Masterchef'te buldu... Şeflik kariyerine, Masterchef'teki jüri üyeliğini ekleyen Somer Sivrioğlu, kariyerinde adeta bir kırılma noktası yaşadı. Tatlı-sert mizacıyla yarışmacıları epey terketen Sivrioğlu, bir dönem aldatma skandalıyla gündeme geldi ve 18 yıllık eşini şimdiki sevgilisi için bıraktı. Günün en çok merak edilen isimlerinden biri olan Somer Sivrioğlu'nun sevgilisi bakın kim.