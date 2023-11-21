MasterChef Somer Sivrioğlu’nun uğruna 18 yıllık evliliğini bitirdiği sevgilisi Pınar’a bakın! Şöhreti de aşkı da Masterchef’te buldu

"Medyada çıkan haberler doğrultusunda telefonum susmadı. Üzülerek söylemeliyim ki 18 yıldır birlikte olduğum Somer Sivrioğlu'yla olan evliliğimizi çıkan haberlerdeki konu yüzünden bitirme kararı aldık. Zor günler geçiriyorum. Ailem, çocuklarım ve iş hayatımın etkilenmemesi için çabalıyorum.İki pırlanta evladımızın bu süreçte olumsuz etkilenmemesi için herkesten saygı istiyorum. Bu süreçte Avustralya'daki ve Türkiye'deki avukatlarım gerekli açıklamaları şahsım adına yapacaktır."
Masterchef editörlerinden Pınar Kayabaşı ile Hazer Şef'in mekanında görüntülenen Somer Şef ise bu konuda sessizliğini korumuştu. Somer Sivrioğlu'nun sevgilisi merak ediliyor.
SOMER SİVRİOĞLU VE SEVGİLİSİ PINAR KAYABAŞI
Öğrenim hayatına İstanbul'da başladı. Liseyi tamamladıktan sonra üniversite eğitimine Gazi Üniversitesi Radyo Sinema ve Televizyon bölümünde devam etti.
Pınar Kayabaşı mesleki kariyerine 2008 yılında video editörü olarak adım attı. 2011 yılında Acun Medya çatısı altında Project Manager olarak çalışmaya başladı.
Acun Medya'da Got Talent, The Voice, Sürprizimiz Var, Yetenek Sizsiniz Türkiye, Survivor, Para Bende, Exatlon ve Dancing with Stars gibi yarışma ve program formatlarında görev aldı.