7 yıl devirdiler! Şebnem Hassanisoughi’nin eşi bakın kim çıktı! Duyan inanamadı! Meğer ünlü müzisyenle...

Şahsiyet, Vatanım Sensin, Sıcak Kafa gibi yapımlarda rol alan oyuncu Şebnem Hassanisoughi'nin hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Babası İran Azerisi olan Hassanisoughi'nin özellikle aşk hayatı merak konusu oldu. 37 yaşındaki oyuncunun, 7 yıl önce evlendiği eşinin kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bakın Şebnem Hassanisoughi'nin kendisi gibi ünlü olan eşi kimmiş...