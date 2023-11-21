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7 yıl devirdiler! Şebnem Hassanisoughi’nin eşi bakın kim çıktı! Duyan inanamadı! Meğer ünlü müzisyenle...

Şahsiyet, Vatanım Sensin, Sıcak Kafa gibi yapımlarda rol alan oyuncu Şebnem Hassanisoughi'nin hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Babası İran Azerisi olan Hassanisoughi'nin özellikle aşk hayatı merak konusu oldu. 37 yaşındaki oyuncunun, 7 yıl önce evlendiği eşinin kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bakın Şebnem Hassanisoughi'nin kendisi gibi ünlü olan eşi kimmiş...

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Giriş Tarihi 21 Kasım 2023, 16:25 Güncelleme 21 Kasım 2023, 16:49
7 yıl devirdiler! Şebnem Hassanisoughi’nin eşi bakın kim çıktı! Duyan inanamadı! Meğer ünlü müzisyenle... 1

Ünlü oyuncu Şebnem Hassanisoughi'nin hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.

7 yıl devirdiler! Şebnem Hassanisoughi’nin eşi bakın kim çıktı! Duyan inanamadı! Meğer ünlü müzisyenle... 2

ŞEBNEM HASSANİSOUGHİ KİMDİR?
Şebnem Hassanisoughi, 7 Aralık 1985'te İstanbul'da dünyaya geldi. Babası İran Azerisi olan ve soyadı Farsçada Güzelin Yolu anlamına gelen oyuncu, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Sahne Sanatları Bölümü Tiyatro Ana Sanat Dalı ve Kadir Has Üniversitesi Film ve Drama Yüksek Lisans Programında üniversite eğitimi aldı.

7 yıl devirdiler! Şebnem Hassanisoughi’nin eşi bakın kim çıktı! Duyan inanamadı! Meğer ünlü müzisyenle... 3

Birçok tiyatro oyununda, reklamda, dizi ve filmde oyunculuğun yanı sıra müzikle de uğraşan Şebnem Hassanisoughi; gitar, bateri ve mızıka da çalabilmektedir.

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