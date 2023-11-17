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Bahar Candan ve Nihal Candan tutuklandı mı, neden? Bahar ve Nihal Candan kaç yıl hapis cezası alacak?

Sosyal medya fenomenleri Bahar Candan ve Nihal Candan, Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince düzenlenen bir operasyonla gözaltına alındı. İkilinin yanı sıra, Hacı İsrafil S. isimli bir kişi de operasyon kapsamında tutuklandı. Peki, Bahar Candan ve Nihal Candan tutuklandı mı, hapse mi girdi? Bahar Candan neden gözaltına alındı? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 17 Kasım 2023, 09:50 Güncelleme 17 Kasım 2023, 09:50
Bahar Candan ve Nihal Candan tutuklandı mı, neden? Bahar ve Nihal Candan kaç yıl hapis cezası alacak?

Sosyal medya fenomenleri mercek altında.Dilan Polat'ın gösterişli hayatının arka perdesinde belirlenen birçok suç, ekipleri harekete geçirdi. Olayın yankıları sürerken, gözler bu kez Bahar ve Nihal Candan kardeşlere çevrildi.

Kardeşler, suç örgütüne üye olma ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçundan İstanbul'da gözaltına alındı.

Tutuklandılar

Buradaki süreçleri tamamlanan ikili, ardından ise tutuklandı.

Tutuklanma kararı sonrasında kardeşler gözyaşlarına boğuldu.

Bahar Candan bu sıralarda avukatlarına "Bir şeyler yapabilir misiniz" diye çıkışırken, Nihal Candan ise "Neden" diyerek ağladı.

Nihal Candan bağırarak sinir krizi geçirirken Bahar Candan, "Biz ne yapacağız, bu adil değil" dedi.

Bir diğer yandan tutuklama kararı ile cezaevine götürülen Candan kardeşler, adliye binasından çıkarken kendilerinden geçti.

"Asıl suçlular dışarda, ben ünlü olduğum için tutuklandım"

Bahar Candan, polis aracına binerken "Suçlular dışarda. Asıl suçlular dışarda. Ben ünlü olduğum için tutuklandım." diyerek feryat etti.

Bir diğer yandan Candan kardeşler, Silivri'deki Marmara Cezaevi'ne gönderildi.

Ne olmuştu?

Bir televizyon programında ünlenen ve sonrasında sosyal medya hesaplarında yaptıkları lüks yaşamlarını gözler önüne seren paylaşımlarıyla gündeme gelen Nihal ve Bahar Candan kardeşler, operasyonla gözaltına alındı.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince gerçekleşen operasyonla gözaltına alınan iki isim, önce emniyete getirildi.

Daha sonra Candan kardeşler sorguya alınırken, operasyon çerçevesinde Hacı İsrafil S. isimli bir kişi de Kars'ta gözaltına alınarak İstanbul'a getirildi.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "Örgüt faaliyeti kapsamında nitelikli dolandırıcılık ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan fenomen kardeşler ve Hacı İsrafil S., emniyetten sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü.

Hastanedeki işlemleri tamamlanan 3 şüpheli ardından tekrar emniyete getirildi.

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