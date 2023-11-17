Bahar Candan ve Nihal Candan tutuklandı mı, neden? Bahar ve Nihal Candan kaç yıl hapis cezası alacak?

Sosyal medya fenomenleri mercek altında.Dilan Polat'ın gösterişli hayatının arka perdesinde belirlenen birçok suç, ekipleri harekete geçirdi. Olayın yankıları sürerken, gözler bu kez Bahar ve Nihal Candan kardeşlere çevrildi.

Bahar Candan bu sıralarda avukatlarına "Bir şeyler yapabilir misiniz" diye çıkışırken, Nihal Candan ise "Neden" diyerek ağladı.

Nihal Candan bağırarak sinir krizi geçirirken Bahar Candan, "Biz ne yapacağız, bu adil değil" dedi.

Bir diğer yandan tutuklama kararı ile cezaevine götürülen Candan kardeşler, adliye binasından çıkarken kendilerinden geçti.

"Asıl suçlular dışarda, ben ünlü olduğum için tutuklandım"

Bahar Candan, polis aracına binerken "Suçlular dışarda. Asıl suçlular dışarda. Ben ünlü olduğum için tutuklandım." diyerek feryat etti.

Bir diğer yandan Candan kardeşler, Silivri'deki Marmara Cezaevi'ne gönderildi.