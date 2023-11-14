Ayşenur Parlak hastalığı neydi, ne kanseriydi? Ayşenur Parlak kimdir, öldü mü, kaç yaşındaydı? Eşi Savaş Parlak’ın açıklaması...

Ünlü sosyal medya fenomeni Ayşenur Parlak, bir süredir kanser hastalığıyla mücadele ediyordu. Yoğun bakımda devam eden tedavi sürecine cevap veremeyen Parlak, önceki gün hayatını kaybetti. Haberi, acılı eşi Savaş Parlak, sosyal medya hesabından yaptığı duygusal paylaşımla duyurdu. Peki, Ayşenur Parlak kimdir? Ayşenur Parlak kaç yaşındaydı? İşte detaylar...
AYŞENUR PARLAK ÖLDÜ MÜ?
1986 doğumlu ve hayatı boyunca üç kez kanserle mücadele eden Ayşenur Parlak, 13 Kasım 2023 tarihinde yaşamını yitirdi. Sosyal medya üzerinden acı haberi paylaşan eşi Savaş Parlak, uzun bir süre boyunca devam eden sağlık sorunlarına karşı eşinin gösterdiği direnci ve sevgi dolu mücadelesini paylaştı.
112 YAŞINDA KEMİK KANSERİ OLDU
Ayşenur Parlak, 12 yaşındayken kemik kanseri teşhisi alarak zorlu bir tedavi sürecine girdi. Uzun ve meşakkatli tedavilerin ardından iyileşen Parlak, Uluslararası İlişkiler okumak üzere İstanbul'a yerleşti. Hayatının aşkı Savaş ile tanıştı ve kariyerine ihracat satış uzmanı olarak başladı.