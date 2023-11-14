Ayşenur Parlak hastalığı neydi, ne kanseriydi? Ayşenur Parlak kimdir, öldü mü, kaç yaşındaydı? Eşi Savaş Parlak’ın açıklaması...

NİŞAN GÜNÜ MEME KANSERİ TEŞHİSİ Nişan gününde meme kanseri teşhisi konulan Ayşenur Parlak, tedaviye başlamadan evlendi ve balayı yerine ameliyat masasına gitti. Tedavisi başarıyla tamamlandıktan sonra vergi memuru olarak kariyerine devam etti. Bir mucize olarak nitelendirilen bir hamilelik yaşayarak "10 Amazon Yüksek Doz Yaşam" kitabının yazarlarından biri oldu ve sağlıklı bir kız çocuğu olan Ela'ya kavuştu.

LOHUSALIKTAN ÇIKMADAN LENFOMAYA YAKALANDI Ancak Ayşenur Parlak'ın mücadelesi burada bitmedi. Lohusalıktan çıkmadan üçüncü evre Lenfoma teşhisi konuldu. Defalarca kez hastalıkla baş etmeye çalışan Parlak, sosyal medyada paylaştığı hikayeleriyle birçok kişiye ilham kaynağı oldu.

HAYATA VEDA ETTİ Eşi Savaş Parlak, sosyal medya üzerinden duygusal bir paylaşım yaparak "Hüküm Allah'ın. Ben yıllardır bu bildirimi atmamak için çok dua ettim keşke önce ben gitseydim. Sayfalarca yazsam da anlatamayacağım nasıl olsa hislerimi. Malesef Allah bu kadar yazmış. Yanımızda olan dua eden seven herkesten Allah razı olsun. Ruhuna duayı kesmeyin Allah rızası için. Tek tesellim ben yeminimi tuttum hastalıkta sağlıkta iyi günde kötü günde ölüm bizi ayırana dek" ifadelerini kullandı.