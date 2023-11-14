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Bahar Candan serveti, ne iş yapıyor? Bahar Candan kimdir, kaç yaşında, nereli? Estetiksiz eski hali...

Sosyal medyada son yıllarda fenomenlerin zengin yaşam tarzları oldukça dikkat çekmeye başladı. Dilan Polat ve Engin Polat'ın tutuklanmasının hemen ardından diğer sosyal medya fenomenlerinin mal varlıklarına dair bilgiler gündeme geldi. Bu bağlamda Bahar Candan gündeme gelen bir başka isim oldu. Peki, Bahar Candan kimdir, kaç yaşında, nereli? Bahar Candan serveti, ne iş yapıyor? İşte estetiksiz eski hali...

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Giriş Tarihi 14 Kasım 2023, 13:18 Güncelleme 14 Kasım 2023, 13:18
Bahar Candan serveti, ne iş yapıyor? Bahar Candan kimdir, kaç yaşında, nereli? Estetiksiz eski hali...

Sosyal medya platformlarında sık sık gündeme gelen fenomenlerin lüks yaşam tarzları ve mal varlıkları da dikkat çekmeye başladı. Dilan Polat ve Engin Polat'ın tutuklanmasının hemen ardından, diğer fenomenlerin mal varlıkları gündeme geldi. Bu bağlamda, Bahar Candan da adı sıkça geçen isimlerden biri oldu. Peki, Bahar Candan kimdir, kaç yaşında, nereli? Bahar Candan serveti, ne iş yapıyor? Estetiksiz eski hali nasıl? İşte haberin detayı!

BAHAR CANDAN - NİHAL CANDAN

Katıldıkları bir yarışma ile ünlenen ve sosyal medya hesabından yaptıkları paylaşımlarla sürekli gündemde kalan bir diğer ikili de Bahar-Nihal Candan kardeşler... Ahlak dışı paylaşımlar yapan ikili hakkında bir suç örgütünün kasası oldukları iddiası ile suç duyurusunda bulunuldu.

BirGün'ün haberine göre suç duyurusunun ardından başlatılan soruşturma kapsamında, Nihal Candan'ın dolandırıcılık yapan suç örgütünün lideriyle sevgili olduğu, kardeşi Bahar Candan'ın ise örgütün kasası olduğu iddia edildi.

Yapının sadece İstanbul'dan Kars'a uzanan bölümünde 20'den fazla mağdurun 30 milyon TL'den fazla tutarda dolandırıldığı öğrenildi.

BAHAR CANDAN KİMDİR?

Bahar Candan 17 Şubat 1998 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Kendisini de ünlü yapan İşte Benim Stilim ile adını duyuran Nihal Candan'ın kardeşidir.

Yardımcı Doçent Doktor Hakan Candan'ın ortanca kızı olan Bahar Candan, lisansını hukuk bölümünde eğitim görüyor. Bahar Candan "Dondurma Gibisin" isimli parçasına çektiği klibin ardından "Dom Pérignon" isimli parçasına klipler çekmişti.

BAHAR CANDAN SERVETİ NE KADAR?

Bahar Candan'ın mal varlığı ve serveti hakkında çeşitli iddialar bulunsa da resmi açıklama yer almıyor. Detaylar geldiğinde haberimize eklenecektir.

İşte eski hali...

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