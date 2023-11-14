2. kez baba olmaya hazırlanan Emre Karayel güzel haberi böyle duyurdu! Kardeşlerim’in Yaman’ı...

Kardeşlerim dizisinde Yaman karakterini canlandıran ünlü oyuncu Emre Karayel, 8 yıldır aşk yaşadığı Gizem Demirci ile 2020'de nikah masasına oturdu.
Kardeşlerim dizisinde Yaman karakterini canlandıran ünlü oyuncu Emre Karayel, 8 yıldır aşk yaşadığı Gizem Demirci ile 2020'de nikah masasına oturdu.
Ünlüler dünyasının örnek çiftlerinden Emre Karayel ile Gizem Demirci, 2021 yılında oğulları Can'ın doğumuyla ilk kez anne ve baba olma mutluluğu yaşamışlardı.
Ünlü çiftten ikinci müjdeli haber geldi. Oyuncunun bir kez daha baba olacağı öğrenildi.
GÜZEL HABERİ DUYURDU
51 yaşındaki oyuncu da konuyla ilgili paylaşım yapmayı ihmal etmedi ve eşinin ikinci kez hamile olduğunu açıkladı.
Sosyal medya hesabından güzel haberi veren Karayel, yayınladığı fotoğraflara, "İkinci kez baba olacağımı öğrenmişimdir" notunu düştü.
Nazar boncuklu paylaşımda, "Mümkünse kız olsun" ve "Sağlıkla doğsun" etiketleri dikkat çekti. Rüştü Onur Atilla, Arda Türkmen, Umut Oğuz ve Cem Kılıç gibi ünlü isimler, tebrik mesajlarıyla çiftin heyecanına ortak oldu.