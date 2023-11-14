Nihal Candan kimdir, kaç yaşında, nereli? Nihal Candan ne iş yapıyor, serveti ne kadar? Eski hali ve Instagram hesabı

BAHAR CANDAN - NİHAL CANDAN KARDEŞLER Katıldıkları bir yarışma ile ünlenen ve sosyal medya hesabından yaptıkları paylaşımlarla sürekli gündemde kalan bir diğer ikili de Bahar-Nihal Candan kardeşler... Ahlak dışı paylaşımlar yapan ikili hakkında bir suç örgütünün kasası oldukları iddiası ile suç duyurusunda bulunuldu.



BirGün'ün haberine göre suç duyurusunun ardından başlatılan soruşturma kapsamında, Nihal Candan'ın dolandırıcılık yapan suç örgütünün lideriyle sevgili olduğu, kardeşi Bahar Candan'ın ise örgütün kasası olduğu iddia edildi.



Yapının sadece İstanbul'dan Kars'a uzanan bölümünde 20'den fazla mağdurun 30 milyon TL'den fazla tutarda dolandırıldığı öğrenildi.

Nihal Candan Kimdir? Kaç Yaşında ve Nereli? Gülnihal Candan, 15 Haziran 1995 yılında Mersin'de doğmuştur. İstanbul Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde eğitim gören Nihal Candan, Bu Tarz benim yarışmasıyla ünlenmiştir. Aynı yarışmaya katılan 1997 doğumlu Bahar Candan adında bir kız kardeşi vardır. 7 Şubat 2016 tarihinde başlayan Survivor 2016 yarışmasına da Nihal Candan gönüllüler takımında yarışmıştı.