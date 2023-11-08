Şulemsi kimdir, kaç yaşında? Fenomen Şule Kayatürk ne iş yapıyor? Eşi Yasince kimdir, nereli? Serveti ne kadar, mal varlıkları neler?

Sosyal medyada zengin hayatlarıyla dikkat çeken isimler günden güne artmaya başladı. Dilan Polat ve Engin Polat'ın tutuklanmasıyla birlikte gözler bir anda diğer fenomenlerin lüks yaşantısına çevrildi. Bunlardan biri de Şulemsi kullancı adıyla Şule Kayatürk. Peki, Şulemsi ve eşi Yasince kimdir?

ŞULE KAYATÜRK (ŞULEMSİ) KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Şule Kayatürk, 1.75 boyunda ve oğlak burcu olarak bilinmektedir. Şule Kayatürk'ün yaşamı, kilo değişimi ve özel ilişkileriyle gündeme gelmiştir.

Kilolu bir dönem yaşadıktan sonra önemli bir zayıflama süreci geçiren Şule Kayatürk, yaklaşık 54 kiloya düşmüştür. Bu fiziksel değişimi, takipçileri tarafından merakla izlenmiştir.