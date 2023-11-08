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Şulemsi kimdir, kaç yaşında? Fenomen Şule Kayatürk ne iş yapıyor? Eşi Yasince kimdir, nereli? Serveti ne kadar, mal varlıkları neler?

Sosyal medyada son yıllarda fenomenlerin zengin yaşam tarzları oldukça dikkat çekmeye başladı. Dilan Polat ve Engin Polat'ın tutuklanması sonrasında, bu konu gündeme gelerek diğer sosyal medya fenomenlerinin hayatlarına ve etkileşimlerine odaklanılmaya başlandı. Özellikle Şule Kayatürk, "Şulemsi" kullanıcı adıyla tanınan bir diğer fenomen de mercek altına alındı. Peki, Şulemsi kimdir, kaç yaşında? Fenomen Şule Kayatürk ne iş yapıyor? Eşi Yasince kimdir, nereli? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 08 Kasım 2023, 11:57 Güncelleme 08 Kasım 2023, 12:33
Şulemsi kimdir, kaç yaşında? Fenomen Şule Kayatürk ne iş yapıyor? Eşi Yasince kimdir, nereli? Serveti ne kadar, mal varlıkları neler?

Sosyal medyada zengin hayatlarıyla dikkat çeken isimler günden güne artmaya başladı. Dilan Polat ve Engin Polat'ın tutuklanmasıyla birlikte gözler bir anda diğer fenomenlerin lüks yaşantısına çevrildi. Bunlardan biri de Şulemsi kullancı adıyla Şule Kayatürk. Peki, Şulemsi ve eşi Yasince kimdir?

ŞULE KAYATÜRK (ŞULEMSİ) KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Şule Kayatürk, 1.75 boyunda ve oğlak burcu olarak bilinmektedir. Şule Kayatürk'ün yaşamı, kilo değişimi ve özel ilişkileriyle gündeme gelmiştir.

Kilolu bir dönem yaşadıktan sonra önemli bir zayıflama süreci geçiren Şule Kayatürk, yaklaşık 54 kiloya düşmüştür. Bu fiziksel değişimi, takipçileri tarafından merakla izlenmiştir.

Sosyal medyada "Şulemsi" takma adıyla tanınan Şule Kayatürk, eşi Yasin Türk ile ayrılık kararı almış, ancak daha sonra eşiyle çektikleri bir fotoğrafı paylaşarak barıştıklarını duyurmuştur.

2013 yılından bu yana sosyal medyada aktif olan Şule Kayatürk, makyöz, sosyal medya ve YouTube içerik üreticiliği gibi farklı alanlarda faaliyet göstermiştir. Ayrıca kendi adını taşıyan bir güzellik merkezi işletmektedir.

SERVETİ NE KADAR, MAL VARLIKLARI NELER

Sosyal medyada mal varlığı ve serveti hakkında çeşitli iddialar bulunsa da resmi açıklama yer almıyor. Detaylar geldiğinde haberimize eklenecektir...

DİLAN POLAT OLAYI SONRASI MERCEK ALTINDA

Uzun süredir milyonlarca takipçisiyle dikkatleri üzerine çeken Dilan Polat ve eşi Engin Polat, kara para aklama suçlamalarıyla tutuklandı. Bu olayın ardından diğer sosyal medya fenomenleri de adeta bir mercek altına alındı. İşte bu çalkantılı dönemde, "Şulemsi" olarak bilinen Şule Kayatürk ile eşi Yasince de gözlerin çevrildiği çiftler arasında yer alıyor.

Ankara'nın Güzellik Merkezi Sahipleri: Şule Kayatürk ve Yasince

Ankara'nın önde gelen bir güzellik merkezi sahibi olarak bilinen Şule Kayatürk ve eşi Yasince, servetleri ve fiziksel değişimleriyle dikkat çekiyor. Genç çift, bir zamanların gözde sosyal medya fenomenleri arasında yer alsa da son dönemdeki değişimleri merak konusu oldu. Şule Kayatürk'ün kilo verdiği ve yüzüne estetik operasyonlar yaptırdığı gözlemlenirken, eşinin değişimi de gözden kaçmıyor.

Sosyal Medya Fenomenlerinin Önceki ve Şimdiki Halleri

Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin tutuklanmasıyla birlikte sosyal medya fenomenlerinin önceki ve şimdiki halleri, karşılaştırılmaya başlandı.

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