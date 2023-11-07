Dilan Polat gözyaşlarına boğuldu! Koğuşta dikkat çeken kedicik detayı! Onlarca şirketine kayyum atandı! Savcılıktan serbest kalan 4 kişiye itiraz

1 Lüks yaşantısıyla magazin gündeminden düşmeyen Dilan Polat ve Engin Polat çifti hakkında başlatılan soruşturma tutuklamayla bitti. Polat çiftinin aile bireylerinin de aralarında bulunduğu 18 kişiye yönelik yürütülen soruşturmada 12 kişi tutuklanmış, 6 kişi de adli kontrol şartı ile serbet kalmıştı. SAVCILIK İTİRAZ ETTİ

Öte yandan soruşturma kapsamında Cumartesi günü 4 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Gürsel Yılmaz, Yeşim Altınkalem Dalkıran ve tutuklanan şüpheli Ahmet Gün'ün kızları Beyzanur Gün ile Ceydanur Gün'ün serbest bırakılmalarına itiraz etti. KEDİCİKLERLE AYNI KOĞUŞ Dilan Polat ve Engin Polat'ın da arasında olduğu 12 kişi, tutuklanmalarının ardından yüksek güvenlikli olduğu için İstanbul Silivri'deki Marmara Cezaevi'ne koyuldu. Dilan Polat'ın kaldığı kadınlar bölümünde Adnan Oktar'ın 'kedicikleri' ile terör örgütü üyesi kadınlar da kalıyordu.

2 OĞLUNUZU YANINIZA ALABİLRİSİNİZ Üst aramasından geçirildikten sonra karantina koğuşuna alınan Dilan Polat'ın yanına kardeşi Sinem Sıla Doğu ve aynı dosyadan tutuklanan Nilgül Yılmaz da verildi. Oldukça yorgun görünen Dilan Polat, cezaevine kabul işlemlerini yapan memurlara çocuklarıyla nasıl görüşebileceğini sordu. Dilan Polat'a haftada 10 dakika telefon görüşmesi yapabileceği, ayda 3 kez kapalı görüşe çıkabileceği, bir kez ise açık görüşte ailesiyle görüşebileceği anlatıldı. Cezaevi görevlileri Dilan Polat'a isterse 6 yaşından küçük olan oğlunu da yanına alabileceğini hatırlattı. Ancak Dilan Polat bu söylenenler karşısında üzüldü ve gözyaşlarını tutamadı. Cezaevi görevlileri de Dilan Polat'a, "Çocuklarınızın iyi olduğu konusunda haberler çıkıyor. Merak etmeyin" diyerek moral vermeye çalıştı.