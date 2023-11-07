Dilan Polat gözyaşlarına boğuldu! Koğuşta dikkat çeken kedicik detayı! Onlarca şirketine kayyum atandı! Savcılıktan serbest kalan 4 kişiye itiraz

Gösterişli hayatlarını sosyal medyada paylaşarak ün sahibi olan, haklarında başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan Dilan-Engin Polat çifti ile ilgili yeni gelişmeler ortaya çıkmaya devam ediyor. Sosyal medya fenomeni Dilan Polat ve eşi Engin Polat ile aile bireylerinin de aralarında bulunduğu 18 kişiye yönelik yürütülen soruşturmada 12 kişi tutuklanmış, 6 kişi de adli kontrol şartı ile serbet kalmıştı. Cezaevine konulan Dilan Polat'ın emniyetteki ifadesine ulaşılırken cezaevinde Adnan Oktar'ın 'kedicikleri' ile komşu olduğu ortaya çıktı. Öte yandan İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 27 şirket için kayyum atanması talep edildi. Mahkeme şirketlere kayyum atanmasına karar verdi. Kayyumları ise TMSF'nin seçeceği öğrenildi. Gelen son dakika bilgisine göre savcılık serbest bırakılan 4 kişi hakkında itirazda bulundu. İşte detaylar...
Lüks yaşantısıyla magazin gündeminden düşmeyen Dilan Polat ve Engin Polat çifti hakkında başlatılan soruşturma tutuklamayla bitti. Polat çiftinin aile bireylerinin de aralarında bulunduğu 18 kişiye yönelik yürütülen soruşturmada 12 kişi tutuklanmış, 6 kişi de adli kontrol şartı ile serbet kalmıştı.
SAVCILIK İTİRAZ ETTİ
Öte yandan soruşturma kapsamında Cumartesi günü 4 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Gürsel Yılmaz, Yeşim Altınkalem Dalkıran ve tutuklanan şüpheli Ahmet Gün'ün kızları Beyzanur Gün ile Ceydanur Gün'ün serbest bırakılmalarına itiraz etti.
KEDİCİKLERLE AYNI KOĞUŞ
Dilan Polat ve Engin Polat'ın da arasında olduğu 12 kişi, tutuklanmalarının ardından yüksek güvenlikli olduğu için İstanbul Silivri'deki Marmara Cezaevi'ne koyuldu. Dilan Polat'ın kaldığı kadınlar bölümünde Adnan Oktar'ın 'kedicikleri' ile terör örgütü üyesi kadınlar da kalıyordu.
OĞLUNUZU YANINIZA ALABİLRİSİNİZ
Üst aramasından geçirildikten sonra karantina koğuşuna alınan Dilan Polat'ın yanına kardeşi Sinem Sıla Doğu ve aynı dosyadan tutuklanan Nilgül Yılmaz da verildi. Oldukça yorgun görünen Dilan Polat, cezaevine kabul işlemlerini yapan memurlara çocuklarıyla nasıl görüşebileceğini sordu. Dilan Polat'a haftada 10 dakika telefon görüşmesi yapabileceği, ayda 3 kez kapalı görüşe çıkabileceği, bir kez ise açık görüşte ailesiyle görüşebileceği anlatıldı. Cezaevi görevlileri Dilan Polat'a isterse 6 yaşından küçük olan oğlunu da yanına alabileceğini hatırlattı. Ancak Dilan Polat bu söylenenler karşısında üzüldü ve gözyaşlarını tutamadı. Cezaevi görevlileri de Dilan Polat'a, "Çocuklarınızın iyi olduğu konusunda haberler çıkıyor. Merak etmeyin" diyerek moral vermeye çalıştı.
HAFTADA YALNIZCA 2 BİN 500 TL HARCAYABİLECEK
Günlük harcama tutarının 750 bin TL'yi bulduğunu geçen aylarda açıklayan Dilan Polat'ın cezaevinde harcayabileceği tutar da netleşti. Dilan Polat'a en çok vurgulanan kural ise haftada sadece 2 bin 500 TL harcayabileceği oldu. Cezaevindeki mahkûmlar aileleri tarafından yatırılan paranın bir hafta boyunca sadece 2 bin 500 TL'sini kantinde harcayabiliyor. Kantinde para geçmiyor. Cezaevinde kalan kişi kantinden almak istediği şeyi bir gün önceden yazdırıyor, ertesi gün de teslim alıyor. Kantinden aldığı şeylerin ücreti, cezaevi müdürlüğündeki hesabından düşülüyor. Dilan Polat ve koğuş arkadaşı olan kardeşi Sinem Sıla Doğu ilk gecelerini kısa bir sohbetin ardından uyuyarak geçirdi.