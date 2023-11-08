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Ali Özbir’le 13 yılı deviren Esra Erol’un görümcesi bakın kim çıktı! Gelin-görümce ortalığı salladı! Meğer usta oyuncuyla...

ATV ekranlarının başarılı sunucusu Esra Erol, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da sık sık adından söz ettirdi. 13 yıl önce evlendiği Ali Özbir ile mutlu bir evlilik sürdüren iki çocuk annesi Erol, ailesiyle yaptığı paylaşımlarla sık sık magazin gündeminde yer aldı. Kız kardeşleri Bihter Erol ile Eda Erol'la verdiği pozlarla çok konuşulan ünlü sunucu, bu kez görümcesi ile gündeme geldi. Ali Özbir'in kardeşinin kim olduğunu ilk kez duyanlar şaşıp kaldı. Bakın Esra Erol'un görümcesi kimmiş...

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Giriş Tarihi 08 Kasım 2023, 11:59 Güncelleme 08 Kasım 2023, 12:15
Ali Özbir’le 13 yılı deviren Esra Erol’un görümcesi bakın kim çıktı! Gelin-görümce ortalığı salladı! Meğer usta oyuncuyla... 1

Esra Erol, hafta içi her gün ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programıyla geniş bir hayran kitlesine ulaştı.

Ali Özbir’le 13 yılı deviren Esra Erol’un görümcesi bakın kim çıktı! Gelin-görümce ortalığı salladı! Meğer usta oyuncuyla... 2

Başarılı kariyeriyle dikkat çeken ünlü sunucu, birçok ihtiyaç sahibine yardım eli uzatarak ve kayıpları aileleriyle buluşturarak gönüllere taht kurdu.

Ali Özbir’le 13 yılı deviren Esra Erol’un görümcesi bakın kim çıktı! Gelin-görümce ortalığı salladı! Meğer usta oyuncuyla... 3

Erol'un başarı dolu kariyerinin yanı sıra özel hayatı da sık sık gündem oldu.

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