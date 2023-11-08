Ali Özbir’le 13 yılı deviren Esra Erol’un görümcesi bakın kim çıktı! Gelin-görümce ortalığı salladı! Meğer usta oyuncuyla...

ATV ekranlarının başarılı sunucusu Esra Erol, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da sık sık adından söz ettirdi. 13 yıl önce evlendiği Ali Özbir ile mutlu bir evlilik sürdüren iki çocuk annesi Erol, ailesiyle yaptığı paylaşımlarla sık sık magazin gündeminde yer aldı. Kız kardeşleri Bihter Erol ile Eda Erol'la verdiği pozlarla çok konuşulan ünlü sunucu, bu kez görümcesi ile gündeme geldi. Ali Özbir'in kardeşinin kim olduğunu ilk kez duyanlar şaşıp kaldı. Bakın Esra Erol'un görümcesi kimmiş...