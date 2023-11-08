Dilan Polat çeteye mesaj mı gönderdi? "Gözaltı kremi" talebinin altında yatan şifre: "Paraları saklayın! Delilleri yakın"

Dilan Polat ile eşi Engin Polat, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın radarına takıldı. "Kara para aklamak", "sahte belge düzenleyerek vergi kaçırmak" ve "çıkar amaçlı suç örgütü kurmak" suçlamalarından tutuklandı.

Polat çiftinin kara parayı nasıl hesaba soktukları da anlaşıldı. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Polat çiftinin tüm kayıt dışı para trafiğini kanıtladı. Buna göre Polat çifti "kara para aklama suçu" için herhangi bir SGK'lı çalışanı olmayan "tasfiye halindeki" şirketleri kullandı.

Bunlardan birinin de Dilan Polat'ın "reklam yüzü" olduğu Rise and Shine Kozmetik İthalat İhracat Sanayi Ticaret Ve Anonim Şirketi olduğu anlaşıldı.

NE ALIŞ NE DE SATIŞ VAR!

Rise and Shine adlı şirket tasfiye halinde olan ve kayıtlarda SGK'lı çalışanı bulunmayan Fekpen Plastik, Byzgun Güzellik Kozmetik İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ile Tekbaşer Metal ve Sanayi Mamulleri Ticaret Anonim Şirketi'nden toplamda 160 milyon TL'lik "sahte fatura" aldı.