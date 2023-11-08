Dilan Polat çeteye mesaj mı gönderdi? "Gözaltı kremi" talebinin altında yatan şifre: "Paraları saklayın! Delilleri yakın"

Türkiye'yi sarsan "Polatgiller" tutuklandı. Milyarlarca liralık servetlerini nasıl yaptıkları, merak konusu olarak kaldı! Ancak Dilan Polat'ın nezarette "vitamin kremi" istemesinin bir tür şifre olduğu vurgulandı.
Türkiye'yi sarsan "Polatgiller" tutuklandı. Milyarlarca liralık servetlerini nasıl yaptıkları, merak konusu olarak kaldı! Ancak Dilan Polat'ın nezarette "vitamin kremi" istemesinin bir tür şifre olduğu vurgulandı.
Medyaya sızdırılan bu haber üzerine birçok çalışanı, farklı şirketlere para aktardı! Polis de hepsini bir bir yakaladı. Ayrıca çiftin sahte şirketler üzerinden para akladığı açıklandı. 27 firmaya kayyum atanması kararlaştırıldı.
PARAYI DEPOLATMIŞLAR
Polat çifti, kara para aklamaktan tutuklandı. Transferi ise tasfiye halindeki şirketler üzerinden yaptı. Hiç çalışanı olmayan firmaları aracı gösterip milyonlarca TL'yi hesaplarında topladı.
Dilan Polat ile eşi Engin Polat, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın radarına takıldı. "Kara para aklamak", "sahte belge düzenleyerek vergi kaçırmak" ve "çıkar amaçlı suç örgütü kurmak" suçlamalarından tutuklandı.
Polat çiftinin kara parayı nasıl hesaba soktukları da anlaşıldı. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Polat çiftinin tüm kayıt dışı para trafiğini kanıtladı. Buna göre Polat çifti "kara para aklama suçu" için herhangi bir SGK'lı çalışanı olmayan "tasfiye halindeki" şirketleri kullandı.
Bunlardan birinin de Dilan Polat'ın "reklam yüzü" olduğu Rise and Shine Kozmetik İthalat İhracat Sanayi Ticaret Ve Anonim Şirketi olduğu anlaşıldı.
NE ALIŞ NE DE SATIŞ VAR!
Rise and Shine adlı şirket tasfiye halinde olan ve kayıtlarda SGK'lı çalışanı bulunmayan Fekpen Plastik, Byzgun Güzellik Kozmetik İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ile Tekbaşer Metal ve Sanayi Mamulleri Ticaret Anonim Şirketi'nden toplamda 160 milyon TL'lik "sahte fatura" aldı.
Bu paraları MİLDA Gayrimenkul isimli firmaya aktardı. Yine Dilan Polat Güzellik firmasının tasfiye halindeki Fekpen Plastik Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi isimli firmadan 150 milyon TL değerinde gerçek bir mal alış ve satışı olmayan sahte fatura ile MİLDA Gayrimenkul'den 155 milyon 135 bin TL para çıkışı yaptığı tespit edildi.
Buna karşılık nakit girişi ise 130 milyon 461 TL, nakit çıkışı ise 29 milyon oldu. Engin Polat'ın babası Sezgin Polat, bu şirkete 85 milyon 161 bin TL para yatırdı.
SAHTE FATURA 'CEP'TE
Polis, Dilan Polat'ın kız kardeşi Sinem Sıla Doğu'nun cep telefonunu inceledi. Doğu'nun birden fazla kişi ile komisyon karşılığı sahte fatura temin ettiğini tespit etti. Ancak Engin Polat, Sıla Doğu'nun ticaretinin kendisiyle alakasının olmadığını söyledi!
HAFTALIK 2 BİN 500 TL
Polat çifti beraberindeki 12 kişiyle Silivri'deki Marmara Cezaevi'ne konuldu. Günlük harcama tutarının 750 bin TL'yi bulduğu açıklamasıyla gündemden düşmeyen Dilan Polat'ın cezaevinde haftalık en fazla 2 bin 500 TL harcayabileceği belirtildi. Bu arada Dilan Polat'ın kaldığı kadınlar bölümünde Adnan Oktar'ın 'kedicikleri' ile terör örgütü üyesi kadınlar da var.
İŞTE KAĞIT ÜZERİNDE TESPİT EDİLEN ŞİRKETLERDEN BAZILARI:
Rise and Shine Kozmetik İthalat İhracat Sanayi Ticaret Ve Anonim Şirketi.
Fekpen Plastik Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi.
Byzgun Güzellik Kozmetik İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi.
Tekbaşer Metal ve Sanayi Mamulleri Ticaret Anonim Şirketi.
Jineps Grup Yapı İnşaat Turizm Ticaret Anonim Şirketi.
Dipomed Medikal.