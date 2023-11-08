Oto sanayide restoran açıp çalışmaya başlayan Sibel Turnagöl "Kimseye boyun eğmek istemiyorum" Kerem Alışık'ın eski eşiydi

Bir zamanların en gözde isimlerinden biri olan Sibel Turnagöl sonrasında adeta sırra kadem bastı. 1988 ve 1993 yılları arasında Kerem Alışık ile evli olan oyuncu ve manken 2012 yılında Mehmet Çelik ile evlendi. Bir dönem Kerem Alışık ile evli kalan Turnagöl, yeni işiyle magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Sanayide restoran açan ve her şeyiyle kendisi ilgilenen, Turnagöl konu hakkında bakın hangi ifadeleri kullandı.