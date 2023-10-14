Dilan Polat son durum! Dilan Polat mal varlığı ne kadar? Mal varlığı dondurulunca ne olur, neler kısıtlanır? Hepsi yasaklandı!

MAL VARLIĞI DONDURULUNCA NELER KISITLANIR?

Varlıkları Satamaz veya Devretemez: Mal varlığının dondurulduğu dönemde, kişi genellikle sahip olduğu mülkiyeti satamaz veya devredemez. Bu, varlıkların değerlendirilmesi veya tahsis edilmesi amacıyla dondurulduğu için geçerlidir.

Varlıkları Teminat Olarak Kullanamaz: Donmuş mal varlığı, kredi teminatı veya garanti olarak kullanılamaz. Bankalar veya finans kurumları, dondurulmuş varlıkları teminat olarak kabul etmeyebilir.