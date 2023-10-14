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Dilan Polat son durum! Dilan Polat mal varlığı ne kadar? Mal varlığı dondurulunca ne olur, neler kısıtlanır? Hepsi yasaklandı!

Dilan Polat son durum hakkında araştırmalar hızlandı. Türkiye gündemine oturan ve vergi kaçırma iddialarıyla adları anılan Dilan Polat ve eşi Engin Polat, son günlerin en çok konuşulan isimleri haline geldi. Vergi kaçakçılığı iddiaları, Polat çiftinin tüm mal varlıklarının el konulmasına ve yurt dışına çıkış yasağı getirilmesine sebep oldu. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında Dilan Polat mal varlığı ne kadar ve mal varlığı dondurma nedir soruları yer alıyor. İşte Dilan Polat olayı hakkında tüm detaylar...

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Giriş Tarihi 14 Ekim 2023, 16:03 Güncelleme 14 Ekim 2023, 16:03
Dilan Polat son durum! Dilan Polat mal varlığı ne kadar? Mal varlığı dondurulunca ne olur, neler kısıtlanır? Hepsi yasaklandı!

Dilan Polat son durum! Son günlerde Türkiye gündeminin en çok konuşulan isimleri haline gelen Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın vergi kaçakçılığı iddiaları ve iş yerlerine yapılan silahlı saldırılarla ilgili yaşanan gelişmeler, ülke genelinde büyük bir dikkatle takip ediliyor. İşte Dilan Polat mal varlığı ve tüm merak edilenler...

MAL VARLIKLARI DONDURULDU!

Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın vergi kaçakçılığı iddialarıyla gündeme gelmesi sonucu mal varlıklarına el konuldu. Aynı zamanda yurt dışına çıkış yasağı getirildi. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporu da olayın ayrıntılarına ışık tuttu.

MAL VARLIĞININ DONDURULMASI NEDİR?

Mevzuatta yer alan bilgiye göre malvarlığının dondurulması: Malvarlığının ortadan kaldırılmasının, tüketilmesinin, dönüştürülmesinin, transferinin, devir ve temlik edilmesinin ve sair tasarrufi işlemlerin önlenmesi amacıyla, malvarlığı üzerindeki tasarruf yetkisinin kaldırılması veya kısıtlanmasını, ifade eder.

MAL VARLIĞI DONDURULUNCA NELER KISITLANIR?

Varlıkları Satamaz veya Devretemez: Mal varlığının dondurulduğu dönemde, kişi genellikle sahip olduğu mülkiyeti satamaz veya devredemez. Bu, varlıkların değerlendirilmesi veya tahsis edilmesi amacıyla dondurulduğu için geçerlidir.

Varlıkları Teminat Olarak Kullanamaz: Donmuş mal varlığı, kredi teminatı veya garanti olarak kullanılamaz. Bankalar veya finans kurumları, dondurulmuş varlıkları teminat olarak kabul etmeyebilir.

Varlıkları Taşıyamaz veya Gizleyemez: Kişi, dondurulmuş mal varlığını taşıyamaz veya gizleyemez. Bu, mal varlığının izlenmesini ve korunmasını kolaylaştırır.

Mal Varlığı Üzerinde İşlem Yapamaz: Donmuş mal varlığı üzerinde herhangi bir işlem yapmak, genellikle yasaktır. Bu, mal varlığının korunmasını sağlar.

Yeni Varlık Edinme veya Satın Alma Sınırlamaları: Kişi, dondurulmuş mal varlığı döneminde yeni mülkiyet edinme veya büyük harcamalar yapma konusunda sınırlamalarla karşılaşabilir.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Ataşehir'de bulunan Dilan Polat'ın kliniğine 10 Ekim gini saat 04:00 sıralarında kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı ateş açıldı. İş yerinin camlarının kırıldığı görülmüştü.

Ardından 11 Ekim tarihinde de Engin Polat'a ait olan Ataşehir'deki iş yerine saldırı düzenlenmiş ve görüntülerde ortaya çıkmıştı. İş yerine motosiklet ile gelen iki kişinin iş yerine ateş açtığı görülüyor.

Açıklamaları ve paylaşımları sonrasında Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Polat çiftini kara para aklama ve vergi kaçırma gibi konulardan incelemeye almıştı.


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