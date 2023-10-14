Dilan Polat son durum! Dilan Polat mal varlığı ne kadar? Mal varlığı dondurulunca ne olur, neler kısıtlanır? Hepsi yasaklandı!

MAL VARLIĞI DONDURULUNCA NELER KISITLANIR?
Varlıkları Satamaz veya Devretemez: Mal varlığının dondurulduğu dönemde, kişi genellikle sahip olduğu mülkiyeti satamaz veya devredemez. Bu, varlıkların değerlendirilmesi veya tahsis edilmesi amacıyla dondurulduğu için geçerlidir.
Varlıkları Teminat Olarak Kullanamaz: Donmuş mal varlığı, kredi teminatı veya garanti olarak kullanılamaz. Bankalar veya finans kurumları, dondurulmuş varlıkları teminat olarak kabul etmeyebilir.
Varlıkları Taşıyamaz veya Gizleyemez: Kişi, dondurulmuş mal varlığını taşıyamaz veya gizleyemez. Bu, mal varlığının izlenmesini ve korunmasını kolaylaştırır.
Mal Varlığı Üzerinde İşlem Yapamaz: Donmuş mal varlığı üzerinde herhangi bir işlem yapmak, genellikle yasaktır. Bu, mal varlığının korunmasını sağlar.
Yeni Varlık Edinme veya Satın Alma Sınırlamaları: Kişi, dondurulmuş mal varlığı döneminde yeni mülkiyet edinme veya büyük harcamalar yapma konusunda sınırlamalarla karşılaşabilir.
NE OLMUŞTU?
İstanbul Ataşehir'de bulunan Dilan Polat'ın kliniğine 10 Ekim gini saat 04:00 sıralarında kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı ateş açıldı. İş yerinin camlarının kırıldığı görülmüştü.
Ardından 11 Ekim tarihinde de Engin Polat'a ait olan Ataşehir'deki iş yerine saldırı düzenlenmiş ve görüntülerde ortaya çıkmıştı. İş yerine motosiklet ile gelen iki kişinin iş yerine ateş açtığı görülüyor.
Açıklamaları ve paylaşımları sonrasında Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Polat çiftini kara para aklama ve vergi kaçırma gibi konulardan incelemeye almıştı.