’Günde 750 bin lira harcıyorum’ demişti! Dilan Polat ve eşi Engin Polat çiftinin tüm mal varlıklarına el konuldu

Aynı zamanda yurt dışına çıkış yasağı getirildi. Polat ailesinin taşınmazlarına, kara deniz ve hava ulaşımlarına, banka ve diğer mali kurumlardaki her türlü hesaplarına, gerçek veya tüzel kişiler nezdindeki her türlü hak ve alacaklarına Başsavcılığın talebi doğrultusunda el konuldu.