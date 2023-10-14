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'Günde 750 bin lira harcıyorum' demişti! Dilan Polat ve eşi Engin Polat çiftinin tüm mal varlıklarına el konuldu

“ENERCIII” ve “ALO ENGIN BANA TEKNE AL” sözleriyle sosyal medyayı sallayan Dilan Polat ve eşi Engin Polat, büyük şok yaşadı. Tüm varlıklarına el konulan çiftin şirketlerinde 200 milyon liradan fazla şüpheli işlem tespit edilmişti

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 14 Ekim 2023 Güncelleme 14 Ekim 2023, 07:00
’Günde 750 bin lira harcıyorum’ demişti! Dilan Polat ve eşi Engin Polat çiftinin tüm mal varlıklarına el konuldu

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Dilan ve Engin Polat çifti ile ikinci derece yakınlarının hakkında mal varlıklarına el koyma kararı verildi.

Aynı zamanda yurt dışına çıkış yasağı getirildi. Polat ailesinin taşınmazlarına, kara deniz ve hava ulaşımlarına, banka ve diğer mali kurumlardaki her türlü hesaplarına, gerçek veya tüzel kişiler nezdindeki her türlü hak ve alacaklarına Başsavcılığın talebi doğrultusunda el konuldu.

NAYLON FATURA KESİLMİŞ
MASAK raporunda şirketler arasında şaibeli ilişkiler bulunduğu ve naylon fatura keserek vergi matrahının azaltılmaya çalışıldığı da belirtilmişti.

Güzellik merkezlerinin sahibi Dilan Polat, "Günde 750 bin lira harcıyorum. Kahvemi altın tozuyla içiyorum" demişti.

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