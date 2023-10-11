Dilan Polat'ın kardeşi Sıla Doğu intihar mı etti? Avukatından açıklama geldi! Gözaltına alınıp ifadesinin ardından serbest bırakılmıştı...

Sosyal medyada yayınladığı videolarla tanınan Dilan Polat, eşi Engin Polat ile kara para akladığı yönündeki iddialarla uzun süre önce gündeme geldi. Çift hakkında rapor hazırlayan MASAK, milyonlarca TL'lik şaibeli işlem tespit ederken Dilan Polat'ın kardeşi Sıla Doğu hakkında ortaya atılan bir iddia sosyal medyada gündem oldu. Yasaklı madde kullandığını itiraf ettiği videonun yayılmasının ardından gözaltına alınan ve sonrasında serbest bırakılan Doğu'nun intihar girişiminde bulunduğu öne sürüldü. Doğu'nun avukatı ise konuyla ilgili açıklamada bulundu. İşte detaylar...