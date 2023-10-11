Dilan Polat'ın kardeşi Sıla Doğu intihar mı etti? Avukatından açıklama geldi! Gözaltına alınıp ifadesinin ardından serbest bırakılmıştı...

Sosyal medyada yayınladığı videolarla tanınan Dilan Polat, eşi Engin Polat ile kara para akladığı yönündeki iddialarla uzun süre önce gündeme geldi. Çift hakkında rapor hazırlayan MASAK, milyonlarca TL'lik şaibeli işlem tespit ederken Dilan Polat'ın kardeşi Sıla Doğu hakkında ortaya atılan bir iddia sosyal medyada gündem oldu. Yasaklı madde kullandığını itiraf ettiği videonun yayılmasının ardından gözaltına alınan ve sonrasında serbest bırakılan Doğu'nun intihar girişiminde bulunduğu öne sürüldü. Doğu'nun avukatı ise konuyla ilgili açıklamada bulundu. İşte detaylar...
Kara para akladığı iddiası ile gündemden düşmeyen Dilan Polat ve eşi Engin Polat çiftinin avukatları, geçtiğimiz gün bir programa katıldı.
Dilan Polat, avukatlarını soru bombardımanına tutan gazetecilere tepki gösterirken, 'Ne olduysa sizin programa çıktıktan sonra oldu' sözleriyle Müge ve Gülşen'i suçladı. Çift hakkında rapor hazırlayan MASAK ise milyonlarca TL'lik şaibeli işlem tespit etti.
Dilan Polat ve Engin Polat cephesinde sular durulmak bilmezken Sıla Doğu hakkında ortaya atılan bir iddia da gündem oldu.