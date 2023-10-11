Önce kara para aklama iddiası sonra silahlı saldırı! Dilan Polat ve Engin Polat cephesinde sular durulmuyor: Ataşehir'de Engin Polat'ın iş yerine silahlı saldırı düzenlendi

Dilan Polat ve Engin Polat ailesi günlerdir sosyal medyanın gündeminden düşmüyor. Sabah saatlerinde Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), haklarında kara para aklama ve vergi kaçırma gibi birçok iddia ortaya atılan Dilan Polat ve eşiyle ilgili hazırladığı raporda; Polat ve akrabalarının şirketlerinin tek elden yönetildiği ve bu şirketlerde para aklanıyor olabileceği iddialarına yer verdi. Polat ailesinde skandallar bitmezken akşam saatlerinde Ataşehir'de bulunan Engin Polat'a ait işyerine silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda ölen yada yaralanan olmadı. İşte son durum...