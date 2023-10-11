Önce kara para aklama iddiası sonra silahlı saldırı! Dilan Polat ve Engin Polat cephesinde sular durulmuyor: Ataşehir'de Engin Polat'ın iş yerine silahlı saldırı düzenlendi

Dilan Polat ve Engin Polat ailesi günlerdir sosyal medyanın gündeminden düşmüyor. Sabah saatlerinde Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), haklarında kara para aklama ve vergi kaçırma gibi birçok iddia ortaya atılan Dilan Polat ve eşiyle ilgili hazırladığı raporda; Polat ve akrabalarının şirketlerinin tek elden yönetildiği ve bu şirketlerde para aklanıyor olabileceği iddialarına yer verdi. Polat ailesinde skandallar bitmezken akşam saatlerinde Ataşehir'de bulunan Engin Polat'a ait işyerine silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda ölen yada yaralanan olmadı. İşte son durum...
Kara para akladığı iddiası ile gündemden düşmeyen Dilan Polat ve eşi Engin Polat cephesinde sular durulmuyor.
Altın tozuyla kahve içmesi, eşi Engin Polat'tan sık sık pahalı hediyeler alması, dolar ve altınlarla yaptığı şovlar oldukça dikkat çekiyor.
KARA PARA AKLANIYOR İDDİALARI
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), haklarında kara para aklama ve vergi kaçırma gibi birçok iddia ortaya atılan Dilan Polat ve eşiyle ilgili rapor hazırladı. Raporda Polat ve akrabalarının şirketlerinin tek elden yönetildiği ve bu şirketlerde para aklanıyor olabileceği iddialarına yer verildi.