110. bölüm fragmanı: Gönül Dağı’nda kahreden görüntü yayınlandı! İlk sezondan beri kadrodaydı ama şimdi...

Başrollerinde Berk Atan, Semih Ertürk, Cihat Süvarioğlu, Nazlı Pınar Kaya, Ferdi Sancar, Ali Düşenkalkar, Erdal Cindoruk, Feyza Işık, Ege Aydan ve Eser Eyüboğlu gibi başarılı isimlerin yer aldığı dizi Gönül Dağı her Cumartesi yeni bölümleriyle yayınlanmaya devam ediyor. Son bölümden sonra gözler yeni bölüm fragmanını aradı. İşte 110. bölümden bilgiler...
DİLEK'İN ÖLÜM SAHNESİ GÖZ YAŞLARINA BOĞDU
Gönül Dağı'nın son bölümünde Taner'in Dilek'i bulduğu sahne tekrar yayınlandı. Dilek'in ölümü tekrar hafızalarda canlandı. O sahnede izleyici karşısındakiler duygu dolu anlar yaşadı.
GÖNÜL DAĞI'NDA FLAŞ AYRILIK ÇANLARI ÇALIYOR
Gönül Dağı 110. Bölümde herkesi kötü bir sürpriz bekliyor. TRT 1 ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı dizisinin son fragmanı izleyenlerin yüreğini ağzına getirdi.
Dizinin hemen hemen her oyuncusu hikayesiyle öne çıkarken, Divane ve Ciritçi Abdullah arasındaki diyaloglar da Gönül Dağı dizisine damga vurmaya devam ediyor.