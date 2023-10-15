110. bölüm fragmanı: Gönül Dağı’nda kahreden görüntü yayınlandı! İlk sezondan beri kadrodaydı ama şimdi...

Başrollerinde Berk Atan, Semih Ertürk, Cihat Süvarioğlu, Nazlı Pınar Kaya, Ferdi Sancar, Ali Düşenkalkar, Erdal Cindoruk, Feyza Işık, Ege Aydan ve Eser Eyüboğlu gibi başarılı isimlerin yer aldığı dizi Gönül Dağı her Cumartesi yeni bölümleriyle yayınlanmaya devam ediyor. Son bölümden sonra gözler yeni bölüm fragmanını aradı. İşte 110. bölümden bilgiler...