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110. bölüm fragmanı: Gönül Dağı'nda kahreden görüntü yayınlandı! İlk sezondan beri kadrodaydı ama şimdi...

Gönül Dağı 110. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmana ‘Kalburla Güneş Toplayan Adam’ yani Selma Öğretmen karakterinin babasının kuyuya düşmesi damga vurdu. 109. bölümde de Dilek'in ölüm sahnesinin yayınlanması izleyiciyi duygulandırdı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 15 Ekim 2023, 15:50 Güncelleme 15 Ekim 2023, 15:50
110. bölüm fragmanı: Gönül Dağı’nda kahreden görüntü yayınlandı! İlk sezondan beri kadrodaydı ama şimdi...

Başrollerinde Berk Atan, Semih Ertürk, Cihat Süvarioğlu, Nazlı Pınar Kaya, Ferdi Sancar, Ali Düşenkalkar, Erdal Cindoruk, Feyza Işık, Ege Aydan ve Eser Eyüboğlu gibi başarılı isimlerin yer aldığı dizi Gönül Dağı her Cumartesi yeni bölümleriyle yayınlanmaya devam ediyor. Son bölümden sonra gözler yeni bölüm fragmanını aradı. İşte 110. bölümden bilgiler...

DİLEK'İN ÖLÜM SAHNESİ GÖZ YAŞLARINA BOĞDU

Gönül Dağı'nın son bölümünde Taner'in Dilek'i bulduğu sahne tekrar yayınlandı. Dilek'in ölümü tekrar hafızalarda canlandı. O sahnede izleyici karşısındakiler duygu dolu anlar yaşadı.

GÖNÜL DAĞI'NDA FLAŞ AYRILIK ÇANLARI ÇALIYOR

Gönül Dağı 110. Bölümde herkesi kötü bir sürpriz bekliyor. TRT 1 ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı dizisinin son fragmanı izleyenlerin yüreğini ağzına getirdi.

Dizinin hemen hemen her oyuncusu hikayesiyle öne çıkarken, Divane ve Ciritçi Abdullah arasındaki diyaloglar da Gönül Dağı dizisine damga vurmaya devam ediyor.

Gönül Dağı'nın 110. bölüm fragmanında 'Kalburla Güneş Toplayan Adam' yani Selma Öğretmen karakterinin babasının kuyuya düşmesi akıllarda soru işaretleri bıraktı.

Bazı sosyal medya kullanıcıları 'Kalburla Güneş Toplayan Adam' karakterinin Gönül Dağı dizisine veda edeceğini iddia etti.

Gönül Dağı 110. Bölüm Cumartesi akşamı saat 20.00'da TRT 1 ekranlarında seyircinin karşısında olacak.


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