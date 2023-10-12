Gerçekler ortaya çıktı! Lüks hayatlarıyla gündemden düşmeyen Dilan- Engin Polat çiftinden sahte belgecilik: Toplam 225 milyon 743 bin liralık...

Güzellik salonları sahibi Dilan Polat ile eşi, aşırı lüks hayatları ile dikkat topladı. Masak, ünlü çifti takibe aldı. 3 naylon şirkete ulaştı. 225 milyon liralık sahte fatura çıktı!

ŞAİBELİ ENERCİİ Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), kara para aklama ve vergi kaçırma iddiasıyla suçlanan Dilan Polat ve eşi Engin Polat hakkında rapor hazırladı. Kurul, Polat'ın internet gelirlerinin vergi matrahını azaltmak amacıyla sahte belge kullanmış olabileceği değerlendirmesini yaptı.

Polat'ın sahibi olduğu 'Rise and Shine Kozmetik' şirketinin de sahte belge düzenleyicisi olduğu ortaya çıktı. Raporda sahte belge düzenleyicisi olan 3 tedarikçi şirketten toplam 225 milyon 743 bin liralık mal alışının gerçek olmadığı saptandı.