Magazin dünyasının tanınan çiftlerinden Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak'ın evliliği bitti. Dostça ayrılmaya karar veren ikili hakkındaki gelişmeleri duyanlar internet arama motorlarında 'Ceyda Düvenci Bülent Şakrak boşandı mı, neden boşandı? Ceyda Düvenci Bülent Şakrak çifti ayrıldı mı, ne oldu?' sorularına yanıt aramaya başladı. İşte detaylar...
CEYDA DÜVENCİ BÜLENT ŞAKRAK BOŞANDI MI, NEDEN?
Ceyda Düvenci Bülent Şakrak çifti ile ilgili son dakika bir gelişme yaşandı. Çift bugün evliliklerini bugün İzmir - Ödemiş Adliyesi'nde görülen 15 dakikalık dava ile resmen sona erdirdi.
INSTAGRAM PAYLAŞIMIYLA ORTAYA ÇIKMIŞTI
Ceyda Düvenci, Instagram paylaşımı ile boşanmanın sinyalini vermişti:
"Bazen istemesen de bambaşka bir yola çıkmak zorunda kalırmışsın… Sözler yetersiz kalırmış bazen… Evet, gözlerim hüzünlü baksa da gülmeye devam edeceğim… Ve hayat sana yine de teşekkür ederim. Vardır benim için bir planın hep bilirim… Akışa bıraktım kendimi, gelecek günlerin güzelliğine güveniyorum… Ateş böcekleri iyidir… Bir de sinek kuşları..."