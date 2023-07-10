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    • Magazin
    • 10.07.2023 14:27
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    • 10.07.2023 14:28
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    Ceyda Düvenci Bülent Şakrak boşandı mı, neden boşandı? Ceyda Düvenci Bülent Şakrak çifti ayrıldı mı, ne oldu?

    Ceyda Düvenci Bülent Şakrak çifti boşandı mı, neden boşandı sorusu magazin gündeminin en çok konuşulan konularının başında geliyor. Bir süredir haklarında ayrılacakları yönünde iddialar ortaya atılan çift 2014 yılında Kaz Dağları'nda kıyılan nikahla hayatlarını birleştirmişti. Peki Ceyda Düvenci Bülent Şakrak çifti ayrıldı mı?

    Ceyda Düvenci Bülent Şakrak boşandı mı, neden boşandı?

    Magazin dünyasının tanınan çiftlerinden Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak'ın evliliği bitti. Dostça ayrılmaya karar veren ikili hakkındaki gelişmeleri duyanlar internet arama motorlarında 'Ceyda Düvenci Bülent Şakrak boşandı mı, neden boşandı? Ceyda Düvenci Bülent Şakrak çifti ayrıldı mı, ne oldu?' sorularına yanıt aramaya başladı. İşte detaylar...

    CEYDA DÜVENCİ BÜLENT ŞAKRAK BOŞANDI MI, NEDEN?

    Ceyda Düvenci Bülent Şakrak çifti ile ilgili son dakika bir gelişme yaşandı. Çift bugün evliliklerini bugün İzmir - Ödemiş Adliyesi'nde görülen 15 dakikalık dava ile resmen sona erdirdi.

    INSTAGRAM PAYLAŞIMIYLA ORTAYA ÇIKMIŞTI

    Ceyda Düvenci, Instagram paylaşımı ile boşanmanın sinyalini vermişti:

    "Bazen istemesen de bambaşka bir yola çıkmak zorunda kalırmışsın… Sözler yetersiz kalırmış bazen… Evet, gözlerim hüzünlü baksa da gülmeye devam edeceğim… Ve hayat sana yine de teşekkür ederim. Vardır benim için bir planın hep bilirim… Akışa bıraktım kendimi, gelecek günlerin güzelliğine güveniyorum… Ateş böcekleri iyidir… Bir de sinek kuşları..."
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    Haberler Magazin Ceyda Düvenci Bülent Şakrak boşandı mı, neden boşandı? Ceyda Düvenci Bülent Şakrak çifti ayrıldı mı, ne oldu?
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