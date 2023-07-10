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    • Magazin
    • 11.07.2023 09:02
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    • 11.07.2023 09:02
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    Üç Kız Kardeş dizisinde şoku bizzat yaşatacak ayrılık söylentisi! En sevilen isme kıyacaklar

    Üç Kız Kardeş dizisi ekranların ilgiyle takip edilen birisi. Son günlerde dizinin ikinci sezonunda bazı karakterlerin projeden ayrılacağına ilişkin iddialar seyircileri üzdü. İddialara göre başrol oyuncusu gidiyor. Yerine ise bomba bir isim geliyor. Üçüncü sezon hazırlıklarının sürdüğü diziyle ilgili detaylar yakında netlik kazanması bekleniyor. Yeni sezonda merak edilen tüm sorular yanıt bulacak.

    Üç Kız Kardeş dizisinde bomba ayrılık iddiası!

    Geçen ay sezon finali yapan Üç Kız Kardeş dizisinin heyecanla beklenen yeni sezon heyecanı başladı. İclal Aydın'ın aynı adlı romanından uyarlanan dizi geçtiğimiz sezon finalinde seyircileri şaşırtan olaylarla dolu bir bölümle ekranlara veda etmişti. Sezon finalinde yaşanan olaylar seyirciler başta olmak üzere herkesi şaşırtmıştı. Bu gelişmelerin ardından kulislerde diziyle ilgili önemli iddialar konuşulmaya başlandı.

    FLAŞ İDDİA!

    Son kulis söylentilerine göre dizinin başrol oyuncusu Özgü Kaya'nın diziden ayrılacağı iddia ediliyor.

    Ancak yapımcı şirket ve oyunculardan henüz resmi bir açıklama gelmediği için bu iddiaların doğruluğu net bir şekilde bilinmiyor.

        TÜM AİLEYİ ETKİLEYECEK GELİŞME

        Dönüş geçmişiyle kavuşmak için çok istekli olsa da beklediği kucak ona kolayca açılmaz. Ancak Dönüş kararlı davranır, tüm sonuçlarına rağmen çıktığı yoldan vazgeçmeyecektir. Diğer yandan yazdığı kitabın etkileri, tüm aileye sirayet eder.

        Derya, Mustafa'ya haber vermeden kendi hayatına dair bir plan yapar. Bu yüzden Mustafa'yla araları daha da sert bir şekilde açılırken, Dönüş'e açıkladığı gerçekler yüzünden ailesiyle de kopma noktasına gelir.

        Dönüş'ün yazdığı kitap, Türkan ve Somer'in aralarında sulh sağlamalarına vesile olur. Türkan'ın farkında olmadan yaptığı bir hareket, Kartal'ı içine düştüğü karanlıktan az da olsa çıkarmaya başlar.
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            Türk Telekom
            Haberler Magazin Üç Kız Kardeş dizisinde şoku bizzat yaşatacak ayrılık söylentisi! En sevilen isme kıyacaklar
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