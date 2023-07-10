Üç Kız Kardeş dizisinde şoku bizzat yaşatacak ayrılık söylentisi! En sevilen isme kıyacaklar

Geçen ay sezon finali yapan Üç Kız Kardeş dizisinin heyecanla beklenen yeni sezon heyecanı başladı. İclal Aydın'ın aynı adlı romanından uyarlanan dizi geçtiğimiz sezon finalinde seyircileri şaşırtan olaylarla dolu bir bölümle ekranlara veda etmişti. Sezon finalinde yaşanan olaylar seyirciler başta olmak üzere herkesi şaşırtmıştı. Bu gelişmelerin ardından kulislerde diziyle ilgili önemli iddialar konuşulmaya başlandı.
FLAŞ İDDİA!
Son kulis söylentilerine göre dizinin başrol oyuncusu Özgü Kaya'nın diziden ayrılacağı iddia ediliyor.
Ancak yapımcı şirket ve oyunculardan henüz resmi bir açıklama gelmediği için bu iddiaların doğruluğu net bir şekilde bilinmiyor.