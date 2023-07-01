Ceyda Düvenci Bülent Şakrak ile boşanacaklarını sosyal medyadan itiraf etti: Kararı ben vermedim!

Ceyda Düvenci ile Bülent Şakrak, 2015'te evlenmiş ve Okan Ali adında bir çocukları olmuştu. Sanat dünyasının örnek gösterilen çiftlerinden olan ikili, birkaç ay önce boşanacakları iddialarıyla gündeme gelmişti.
Çift terapisine gitmeye karar veren Şakrak ile Düvenci, ilişkilerini son dönemde bir nebze toparlasa da problemleri tam anlamıyla aşamadı. Krizi atlatamayan çift boşanma kararı aldı.
Ayrılık haberleri sonrası yaptığı paylaşımla içini döken Ceyda Düvenci, şu satırları yazmıştı: "Bazen istemesen de bambaşka bir yola çıkmak zorunda kalırmışsın... Sözler yetersiz kalırmış bazen... Evet, gözlerim hüzünlü baksa da gülmeye devam edeceğim"