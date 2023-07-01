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    Ceyda Düvenci Bülent Şakrak ile boşanacaklarını sosyal medyadan itiraf etti: Kararı ben vermedim!

    Evliliklerinde kriz yaşayan daha sonra ise terapiye giden Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak çifti, aralarındaki problemi çözemedi. Bir takipçisinin boşanmaması telkininde bulunduğu Düvenci, “Kararı ben vermedim” diyerek her şeyi doğruladı.

    Kararı ben vermedim!

    Ceyda Düvenci ile Bülent Şakrak, 2015'te evlenmiş ve Okan Ali adında bir çocukları olmuştu. Sanat dünyasının örnek gösterilen çiftlerinden olan ikili, birkaç ay önce boşanacakları iddialarıyla gündeme gelmişti.

    Çift terapisine gitmeye karar veren Şakrak ile Düvenci, ilişkilerini son dönemde bir nebze toparlasa da problemleri tam anlamıyla aşamadı. Krizi atlatamayan çift boşanma kararı aldı.

    Ayrılık haberleri sonrası yaptığı paylaşımla içini döken Ceyda Düvenci, şu satırları yazmıştı: "Bazen istemesen de bambaşka bir yola çıkmak zorunda kalırmışsın... Sözler yetersiz kalırmış bazen... Evet, gözlerim hüzünlü baksa da gülmeye devam edeceğim"

        HER ŞEYİ DOĞRULADI!
        Paylaşımıyla ayrılık çanlarını iyice çalan Düvenci, son olarak bir takipçisine verdiği yanıtla dikkat çekti. "Bu adam senin engelli evladını kendi öz çocuğu gibi sahiplenecek kadar okyanuslar büyüklüğünde bir kalbe sahip, onu kendi evladından ayırmayacak kadar.

        Bence bu güzel adamı bırakma çok pişman olursun bu dünyada iyi insanların artık sayısı azaldı. Umarım kararınızı tekrar gözden geçirirsiniz" yorumuna, "Kararı ben vermedim maalesef" diyen Düvenci, ayrılığı Bülent Şakrak'ın istediğini itiraf etti.

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        Haberler Saklambaç Ceyda Düvenci Bülent Şakrak ile boşanacaklarını sosyal medyadan itiraf etti: Kararı ben vermedim!
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