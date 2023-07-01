Ceyda Düvenci Bülent Şakrak ile boşanacaklarını sosyal medyadan itiraf etti: Kararı ben vermedim!

HER ŞEYİ DOĞRULADI!

Paylaşımıyla ayrılık çanlarını iyice çalan Düvenci, son olarak bir takipçisine verdiği yanıtla dikkat çekti. "Bu adam senin engelli evladını kendi öz çocuğu gibi sahiplenecek kadar okyanuslar büyüklüğünde bir kalbe sahip, onu kendi evladından ayırmayacak kadar.